Faillite de Prime Energy: entre la fausse promesse "100% vert" et la rémunération de Bertrand Piccard

Suite à la diffusion du reportage, Bertrand Piccard a accepté de venir s'exprimer en direct sur le plateau de Mise au Point. Le fondateur de Solar Impulse assure avoir vu dans PEC "un modèle qui peut protéger l’environnement et en même temps être économiquement rentable".

"C'est pour ça que je suis révolté: c'est que j'y ai cru", affirme-t-il. "Le modèle est bon. Et la preuve que le modèle est bon, c'est qu'il y avait beaucoup de cash dans la caisse qui a pu être emprunté".

L'explorateur rappelle par ailleurs qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel, mais était simplement le porteur d'image de PEC. "Je ne suis pas dans le management, je ne suis pas dans la direction, je ne suis pas dans le conseil d'administration", énumère-t-il. "Moi, je juge un modèle qui marche. Je ne peux pas voir que derrière, c'est du vent, et pas du soleil".

"Comme beaucoup d'explorateurs, je vis de sponsoring"

Concernant sa rémunération, Bertrand Piccard l'explique par le fait que "comme beaucoup d'explorateurs, de sportifs ou d'acteurs", il vit "de sponsoring et de conférences". "Et c'est ça qui me permet de fonctionner en donnant la plus grande partie de mon temps bénévolement à ma fondation, qui est une fondation à but non lucratif", indique-t-il.

Bertrand Piccard a donc prêté son image à la société. "Pendant des années, tout le monde était très content. Jusqu'au moment où tout a dérapé et je me suis retrouvé informé de cette faillite en même temps que les autres investisseurs", dit-il.

Solar Impulse avait également labellisé les solutions proposées par PEC comme étant écologiques et rentables. "Il ne faut pas oublier une chose, ma fondation labellise les solutions et pas les entreprises", précise-t-il. "Evidemment, quand on a vu qu'il y avait une malversation et que la société partait en faillite, on a retiré le label".