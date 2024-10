En Suisse romande, les deux dernières décennies ont été "exceptionnelles" pour l'économie

Sur le plan économique, la Suisse romande a connu une période "exceptionnelle" au cours des deux dernières décennies, selon la dernière étude sur le Produit intérieur brut (PIB) publiée mardi par les six banques cantonales romandes. La croissance, l'emploi et la démographie y ont contribué.

Le produit intérieur brut (PIB) dans les cantons romands a augmenté de 49,5% en terme réels entre 2005 et 2024, rapporte la publication compilée par les établissements bancaires cantonaux de Fribourg, de Genève, du Jura, du Valais et de Vaud. Le PIB romand est ainsi plus élevé que la moyenne suisse (+43%) et que celle des économies industrialisées (+36,5%).

Par secteur, c'est la chimie-pharma qui a contribué le plus fortement à la croissance romande avec une hausse de 252,5% sur vingt ans. Son évolution est cinq fois plus élevée que celle de l'industrie des machines, de l'horlogerie et de la fabrication d'instruments de précision (+52,5%), soulignent les six banques. Pour le tertiaire, les activités immobilières (+52,2%) remportent la première place, suivies des services publics et parapublics (+50,9%).

Concernant l'emploi, le nombre de postes en équivalent plein temps a progressé de 37,4%. Le secteur tertiaire est le plus grand créateur de nouveaux emplois notamment en immobilier (+76,2%).

Baisse de l'endettement public

Côté démographie, la population a avancé de 26%, là aussi en dépassant la moyenne suisse et la moyenne des économies industrialisées. Elle a été alimentée par une main-d'oeuvre étrangère, explique l'étude.

La hausse de l'endettement public touche de nombreuses économies industrialisées comme la France, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni en dépassant les 100% du PIB sur les vingt dernières années. En Suisse par contre, il est passé de 54,8% à 40,3% sur la même période, et de 71,8% à 50,4% pour la partie romande.

