En Suisse, le taux de chômage est resté stable durant le mois de juin

Le marché du travail en Suisse a connu de faibles changements en juin. Par rapport au mois précédent, le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) s'est tassé de 947 à 104'518 personnes, selon les statistiques publiées jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Le taux de chômage est resté stable à 2,3%. En comparaison annuelle, il présente une hausse de 0,4 point de pourcentage. L'indicateur apuré des variations saisonnières (CVS) s'est maintenu à 2,4% en rythme mensuel et en glissement annuel.

Par rapport au mois de mai, le SECO a constaté une hausse de 24 inscrits (+0,3%) dans la tranche d'âge 15 à 24 ans, pour un total de 8948 sans-emploi. Le taux de chômage des jeunes se situe à 2%. Chez les seniors, soit les plus de 50 ans, cet indicateur a reculé de 0,3 point à 2,1% pour 29'565 inscrits (-1,1%).

Davantage de chômage en Suisse romande

Le nombre de demandeurs d'emploi en juin s'élevait à 174'964 personnes, ce qui représente un recul de 0,8%. Une baisse de 0,8% est aussi enregistrée pour les chômeurs longue durée à 12'527. Les places vacantes s'élevaient à 39'592 unités, dont 19'490 soumises à l'obligation d'annonce.

Les statistiques sont restées également stables par région linguistique, la Suisse romande et le Tessin présentant un taux de 3,2%, contre 1,9% pour la Suisse alémanique. Les variations dans les cantons se révèlent moindres.

Genève reste mal loti

En Suisse romande, Genève conserve la plus forte proportion de sans-emploi à 4,1%, malgré un repli de 0,1 point. Le Jura a connu une baisse similaire et affiche 3,9%. La stabilité prévaut dans le canton de Vaud (2,6%), dans ceux de Neuchâtel (3,3%) et de Fribourg (2,2%). Le taux de chômage en Valais a reculé de 0,1 point à 2,4%. Dans la région francophone du Jura bernois, l'indicateur a augmenté de 0,1 point à 3%.

Les cantons de Zurich et de Berne ont connu des sorts différents: le premier a vu son taux reculer de 0,1 point à 2% tandis que le second a stagné à 1,6%. Obwald reste le mieux loti malgré une hausse de 0,1 point à 0,7%.

Le SECO fournit également les statistiques du chômage partiel pour le mois d'avril. Les mesures de réduction de l'horaire de travail ont concerné 3766 personnes, soit plus d'un tiers de moins sur un mois. La baisse est d'un quart pour les entreprises touchées, dont le nombre a atteint 198. Quelque 74'100 heures de travail ont été perdues.

Selon les données provisoires fournies par les caisses de chômage, 1841 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage en avril, précise le communiqué de presse.

ats/ther