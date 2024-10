Des tonnes d’or sont cachées dans les maisons ou enterrées dans les jardins suisses

Les ménages suisses possèdent un impressionnant stock d'or sous forme de pièces ou de lingots, estimé à 200 tonnes pour une valeur avoisinant les 15 milliards de francs. Cette conclusion émane d'une étude réalisée par l'Université de Saint-Gall à la demande du groupe Philoro, publiée mardi.

La quantité d'or détenu par les ménages suisses est particulièrement étonnante, car les bijoux et autres objets sont exclus. Il s'agit uniquement dee pièces et de lingots , montre cette enquête qui repose sur les réponses d'environ 3000 résidents suisses.

Dans leur jardin

La manière dont cet or est conservé est également surprenante: un cinquième des personnes interrogées déclarent en effet stocker leur or à domicile, non pas dans un coffre sécurisé, mais dans une cachette secrète à la maison, selon 15% des sondés, tandis que 5% préfèrent l’enterrer dans leur jardin. Cela signifie qu'environ 10 tonnes d'or, d'une valeur estimée à 750 millions de francs, sont actuellement enfouies quelque part dans les jardins suisses.

Même si les Suisses semblent attacher une grande importance à l’or en tant qu’investissement – avec deux tiers des répondants le considérant comme une valeur sûre –, ils lui préfèrent souvent d’autres formes de placements. L’immobilier et les comptes épargne demeurent les choix privilégiés pour la majorité des sondés.

Vente pas envisagée

Les détenteurs d’or ne sont en outre pas pressés de s'en séparer. La plupart affirment qu'ils ne vendraient leurs lingots qu’en cas de nécessité absolue, même lorsque le cours de l'or atteint des sommets, comme c’est actuellement le cas, avec des records avoisinant les 2800 dollars l’once [lire encadré].

Katja Schaer/fgn