Des retombées économiques importantes attendues après la fin des JO de Paris

Une image redorée, une organisation sans accroc, des hôtels bien remplis: les professionnels du tourisme tirent un premier bilan positif des Jeux olympiques de Paris. Et c'est sans compter les retombées économiques à plus long terme plus difficilement quantifiables, mais estimées entre 6 et 11 milliards d'euros d'ici à 2035.

Selon un premier bilan de l'Office du tourisme de Paris publié lundi, 11,2 millions de visiteurs ont pris part, avec ou sans billet, aux activités liées aux JO en région parisienne entre le 23 juillet et le 11 août. Parmi eux, 3,1 millions de touristes français et étrangers (+19,2% par rapport à 2023) et 3,1 millions de visiteurs venus pour la journée (venant de hors Île-de-France, comparable à 2023), le reste des visiteurs venant de la région parisienne. En tête des touristes étrangers: les Américains, les Allemands et les Britanniques. On compte beaucoup sur cette magnifique image pour avoir encore des effets de levier sur la fréquentation touristique d'ici la fin de l'année et sur les deux ou trois ans qui viennent Corinne Menegaux, directrice générale de l'Office du tourisme de Paris. C'est conforme aux 11,3 millions de visiteurs auxquels s'attendait l'organisme. Avec les 4 millions de visiteurs prévus aux Jeux paralympiques (dont 90% de Français), l'événement devrait donc attirer un total de 15 millions de visiteurs. Effets de levier attendus sur 2 ou 3 ans "On compte beaucoup sur cette magnifique image pour avoir encore des effets de levier sur la fréquentation touristique d'ici à la fin de l'année et sur les deux ou trois ans qui viennent", souligne auprès de l'AFP Corinne Menegaux, directrice générale de l'Office du tourisme de Paris. Pour les hôteliers, après un début juillet plus que morose, les taux d'occupation, grâce aux étrangers, ont finalement atteint 84% dans Paris intra-muros, soit 10 points de plus qu'aux mêmes dates en 2023 (23 juillet/6 août). Cette hausse profite particulièrement aux établissements haut de gamme, avec un taux d'occupation de 85,5% (+16,5 points). L'ensemble des villes hôtes (Lille, Marseille, Châteauroux...) en ont profité, avec des nuitées en augmentation de 16% pour les visiteurs français et de 18% pour les internationaux, selon ADN Tourisme, qui fédère les offices du tourisme. Cela se traduit par un gain de 357 millions d'euros pour les hôteliers en France, selon les calculs du cabinet MKG, qui estime que cette hausse de chiffre d'affaires permet de compenser les semaines maussades précédant l'événement. A noter que les locations meublées type Airbnb pour qui les Jeux sont "le plus grand événement de l'histoire d'Airbnb" avec "plus de 400'000 voyageurs" séjournant en région parisienne, tire également un bilan positif de l'événement en lui-même. Des perdants aussi Il y a des gagnants et des perdants: les restaurateurs et commerces éloignés des sites de compétition, les musées, les sites touristiques comme Disneyland Paris ont vu leur fréquentation s'éroder. Les visiteurs et visiteuses, qui ont privilégié la restauration sur site, étaient également plus enclins à prendre des repas sur le pouce et dépenser moins. Mais pour Corinne Menegaux, cela devrait être compensé par l'activité des prochaines semaines: "On a des arrivées à partir de demain", assure-t-elle, "des gens motivés par l'ambiance des Jeux et qui ont vu que finalement tout se passait bien". Pour l'économiste Luc Arrondel, coéditeur d’une étude (Retombées économiques des Jeux olympiques par Jean-Pascal Gayant, Revue de l’OFCE), interrogé par le Parisien sur les retombées immédiates de ces JO, il faut parler d'une opération à somme nulle, estimant leur impact économique à court terme à environ 4 milliards d’euros en 2024, avec un coût pour le contribuable quasi équivalent, soit entre 3 et 4 milliards d’euros. Mais c'est sans compter les retombées à long terme, plus difficilement quantifiables (lire encadré). Sujet web: Fabien Grenon Sujet radio: Benjamin Luis