Des cadeaux de Noël commandés bien en avance, à cause des attaques des rebelles houthis en mer Rouge

A cause des attaques des rebelles houthis en mer Rouge, les navires empruntent des itinéraires plus longs et des bouchons se forment dans les ports. Conséquence: les commerçants anticipent les retards. Ils prennent les commandes pour les fêtes de fin d’année bien plus tôt que d'habitude.

Les rebelles houthis menacent encore d'intensifier leurs attaques contre les bateaux qui passent en mer Rouge, après des frappes américaines et britanniques contre leurs positions. De nombreux incidents dans le secteur ont déjà contraint un large panel d'armateurs à éviter le secteur en contournant l'Afrique pour rallier l’Asie à l’Europe. Leur trajet est donc rallongé, ce qui entraîne un surcoût et des délais d'acheminement de deux à trois semaines. Cette situation induit un effet domino et, au bout du voyage, une congestion dans les ports puis des voies ferroviaires surchargées. "On perd souvent cinq à six jours", ce qui rallonge encore le délai total, estime Jérôme Volluz, directeur du fret maritime chez Kuehne+Nagel Suisse, lundi dans la Matinale. Deux mois d'avance Pour éviter les retards, les transporteurs ont pris les devants dans leurs commandes de fin d’année, avec deux mois d’avance. Cette année, les commandes de Noël ont débuté mi-avril, alors qu'elles commencent normalement mi-juin, explique Jérôme Volluz, précisant que les acheteurs anticipent le délai de transit supplémentaire de 15 jours environ et la congestion. "Personne n'avait vraiment anticipé tout ça", admet Jérôme Volluz. Cette situation crée une pénurie de conteneurs dont le prix explose. Il est passé de 1000 à 4000 dollars (de 900 à 3600 francs environ) en seulement trois mois. Sujet radio: Virginie Langerock Adaptation web: Julie Liardet