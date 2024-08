Départ surprise de Mark Schneider à la tête de Nestlé, remplacé par Laurent Freixe

Annonce surprise ce jeudi à la tête de Nestlé: Mark Schneider quittera le groupe veveysan la fin du mois. L'actuel directeur de la région Amérique latine, le Français Laurent Freixe, a été nommé pour lui succéder dès le 1er septembre.

Arrivé en 2016 à la tête du groupe, Mark Schneider a renoncé à ses fonctions et quittera également le conseil d'administration, a annoncé Nestlé dans un communiqué diffusé après la clôture des marchés.

Artisan de la refonte de Nestlé, le Germano-Américain de 58 ans a contribué à recentrer le portefeuille du groupe sur les catégories à forte croissance, en particulier le café, les produits pour animaux de compagnie et les produits de santé nutritionnelle. Cité dans le communiqué, son prédécesseur et actuel président de la multinationale Paul Bulcke a salué "sa contribution significative" et "son leadership exceptionnel et résolu en période de crise".

"Coup de tonnerre"

"C'est un coup de tonnerre", a commenté l'analyste de Vontobel Jean-Philippe Bertschy, contacté par AWP. "Ce départ aussi soudain qu'abrupt est sans précédent", a-t-il insisté.

Pour l'analyste, la pression sur l'actuel patron ne faisait qu'augmenter au cours des derniers trimestres, avec des résultats systématiquement en deçà des attentes. "Les objectifs ont dû constamment être revus à la baisse, ce qui tend à éroder la confiance des investisseurs", a-t-il poursuivi.

Une capacité à obtenir des résultats

Laurent Freixe est membre du comité exécutif de la multinationale depuis seize ans et dirige actuellement la zone Amérique latine. Le conseil d'administration a également proposé sa candidature comme administrateur, a précisé Nestlé.

"Je connais Laurent depuis longtemps et je le considère comme un leader talentueux doté d'un bon sens de la stratégie, d'une vaste expérience et expertise du terrain, ainsi qu'une compréhension profonde des marchés et des consommateurs, s'est réjoui Paul Bulcke. "Il a démontré sa capacité à obtenir des résultats dans des conditions de marché difficiles", a-t-il ajouté.

Nestlé tourne la page de l'ère Mark Schneider. Et avec la nomination de Laurent Freixe, le groupe opère une forme de "retour aux racines", a relevé Jean-Philippe Bertschy. "Paul Bulcke et lui se connaissent depuis de nombreuses années et ont l'habitude de travailler ensemble."

>> Les précisions du journaliste Matthieu Hoffstetter dans le 19h30 : Le journaliste Matthieu Hoffstetter revient sur le changement de direction de Nestlé / 19h30 / 1 min. / aujourd'hui à 19:30

ats/boi