De grosses variations dans les prix des lunettes pour enfant sur le marché suisse

L'assurance maladie de base rembourse une paire de lunettes pour les enfants à hauteur de 180 francs par an. Mais que peut-on obtenir pour ce prix-là? L'émission On en parle a enquêté auprès de 21 enseignes romandes et 15 magasins ont accepté de participer. Résultat: 10 sur 15 proposent un forfait égal ou inférieur à 180 francs.

L’enseigne la moins chère, Fielmann à Fribourg, propose un premier prix de 29 francs pour une paire de lunettes avec deux verres simples sans traitement particulier, une monture, ainsi que le montage. C’est 12 fois moins cher que l’enseigne la plus onéreuse de notre comparatif, Spoerri Optik à Bienne, avec un premier prix à 350 francs.

Pour Camille Codourey, responsable de l’enseigne Fielmann à Fribourg, ces prix bas sont possibles grâce à une production propre en Allemagne avec peu ou pas d’intermédiaires et des marges réduites au minimum. Une stratégie qui permet de fidéliser la jeune clientèle.

Mais il n’y a pas que les chaînes qui parviennent à proposer de petits prix. Justin Houlmann, directeur d’Houlmann Optique à Delémont, propose un forfait à 69 francs quel que soit l’âge dans le but d’être accessible à toute la population.

Du produit d’appel à la qualité haut de gamme

Les magasins les plus chers justifient leurs prix par la qualité des produits proposés et du service après-vente. C’est le cas de Michel Meyer, propriétaire d’Optique Meyer à Bienne, qui propose un forfait à 300 francs: "Mes produits sont de bonne qualité. Les verres sont d'un fabricant qui est réputé", explique Michel Meyer qui se dit sûr de ses prix et qui s’estime très souple s’il y a un problème.

Même point de vue, du côté du plus cher de notre comparatif, Spoerri Optik à Bienne avec un premier prix à 350 francs. Comme il est difficile de faire face aux petits prix proposés par les chaînes, l’enseigne mise sur la qualité et le design, explique Joël Thiémard, co-directeur de Spoerri Optik. "Normalement, les parents passent moins en magasin pour régler les lunettes. Les lunettes cassent moins vite. Il y a une certaine durabilité."

Choisir la proximité pour des questions pratiques

Optique Suisse, la faîtière des magasins d’optique, ne se dit guère surpris par ces différences de prix. Pour son vice-président Valentin Dagon, également propriétaire de Messerli lunetterie optométrie à Marly (FR), chaque magasin est libre de pratiquer un prix qu'il juge en adéquation avec la qualité de l'équipement et des services qu'il propose.

Dans le cas d’un premier achat d’une paire de lunettes, il estime indispensable de proposer des verres avec traitement anti-reflet à un enfant pour des questions de qualité de vision et de confort. Un autre point important, selon lui, c’est qu’il est beaucoup plus pratique de choisir un commerce proche de chez soi pour tout ce qui est réglage et ajustage après l'achat des lunettes.

Comme le révèle l’enquête d’On en parle, il vaut la peine de comparer plusieurs offres avant l’achat de lunettes pour enfant, puisque près de la moitié des magasins qui ont participé à l’enquête proposent une paire de lunettes, avec traitement anti-reflet et assurance casse pour 180 francs ou moins. Selon les boutiques, on peut choisir entre 15 et 250 montures différentes. Il y a donc du choix.

Sujet radio et adaptation web: Frédérique Volery