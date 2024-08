Dans un monde numérique, la photo argentique connaît un retour en grâce

Ces dernières années, la photographie numérique s'est imposée, principalement via nos téléphones portables. La photographie argentique, nécessitant le développement d’une pellicule, semblait avoir presque disparu. Pourtant, cette technique traditionnelle connaît un regain d'intérêt pour son aspect nostalgique et artistique.

Un nombre croissant de fabricants se sont remis à la production d’appareils photos argentiques. Parmi eux, on retrouve la célèbre marque japonaise Pentax, qui a récemment lancé un nouveau modèle, le Pentax 17, disponible en Europe et aux Etats-Unis depuis juin, et au Japon depuis juillet. Le succès fulgurant de ce modèle au Japon a rendu sa précommande rapidement impossible.

Le retour à l’argentique est indéniablement une tendance, explique Clara Bouveresse, historienne de la photographie, mercredi dans La Matinale de la RTS. "Cette technique n'a jamais vraiment disparu, mais il est vrai qu'une profonde transformation du marché a eu lieu autour des années 2000 avec l'arrivée du numérique. Cela a mis en difficulté les grandes entreprises historiques de la photographie argentique."

Selon elle, ces entreprises n’ont pas disparu, elles ont continué d’exister, d’opérer et de répondre à la demande croissante pour l’argentique qui reprend un certain élan.

Un retour nostalgique

Tout comme le vinyle en musique, la photographie argentique connaît un certain regain d’intérêt malgré son apparente obsolescence. Cependant, Clara Bouveresse souligne qu'il est important de noter que l'argentique reste une technique coûteuse. Cette caractéristique la rend attrayante pour ceux qui cherchent à sélectionner soigneusement chaque image, contrairement à la pratique plus courante de la photographie numérique.

Elle ajoute que, bien qu'il y ait un intérêt renouvelé pour l'argentique, il restera probablement une pratique plus spécialisée: "Au quotidien, je ne pense pas que cette pratique va s'imposer comme par le passé".

Il existe une communauté de passionnés qui chérissent l'utilisation d’appareils photos argentiques, trouvant un charme unique dans leur caractère "vintage". Cependant, l'entretien de ces appareils d’époque présente un défi, car la production de pièces détachées pour ces appareils a cessé, rendant leur réparation difficile.

Sujet radio: Jean-Philippe Rutz

Adaptation web: Miroslav Mares