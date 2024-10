Couvrir son toit de panneaux solaires, un investissement de moins en moins attirant

Les propriétaires qui comptent sur la transition énergétique pour amortir rapidement leur installation déchantent. Les prix de rachat de l'électricité ont chuté et vont encore baisser. En Valais, les sociétés qui promettaient l'autonomie énergétique aux propriétaires de panneaux photovoltaïques durcissent leurs contrats.

Certains fournisseurs d'énergie valaisans proposent le produit Horizon, qui promet aux particuliers de consommer "100%" de leur production photovoltaïque, sans acheter de batterie physique. L'électricité produite en trop sur les toits des maisons est consignée dans un registre, pour être utilisée plus tard, quand le soleil ne brille plus, sans devoir acheter du courant au réseau.

Cette offre attractive a incité de nombreux particuliers à recouvrir leur toit de panneaux. Une avancée pour la transition énergétique. Mais désormais, la RTS a appris que les fournisseurs valaisans ont décidé d’abaisser drastiquement la taille de leur batterie virtuelle. L'année prochaine, les particuliers pourront stocker 2,3 fois moins d'électricité qu'avant, soit 300 kWh par kWc contre 700 auparavant.

Le directeur du fournisseur Genedis Philippe Délèze explique dans La Matinale de la RTS que la raison est économique. "Avec le développement du solaire et des installations plus grandes, le produit a certaines limites d'investissement pour notre société. C'est un produit qui coûte. Il a dû être adapté à l'évolution des prix de reprise de l'énergie et aussi aux prix sur le marché de l'électricité."

Paradoxe des autorités

En baissant les capacités de stockage, les fournisseurs du produit Horizon baissent également le prix de l’abonnement. Pour les particuliers, le prix du kilowattheure stocké sera financièrement plus intéressant qu'avant, comme le confirme le professeur en management de l’énergie à la HES Valais Stéphane Genoud. Reste que cette limitation du nombre de kilowattheures stockable n'incitera pas les nouveaux clients à recouvrir tout leur toit de panneaux. C'est un paradoxe: la transition énergétique voulue par les autorités se retrouve freinée par les impératifs économiques de fournisseurs d'énergie, en mains de collectivités publiques.

La baisse du prix de rachat de l’électricité incite par ailleurs certains poseurs de panneaux à ne plus conseiller forcément de couvrir tout son toit, relève Francis Rossier, directeur de Solalpes Energie. "On favorise une production égale à sa consommation. On ne va pas peut-être plus mettre deux fois plus de panneaux solaires que nécessaire sur le toit d'une maison résidentielle."

Poser des batteries?

Francis Rossier évoque d'autres pistes. "Aujourd'hui, on favorise la pose de batteries solaires. Les batteries sont aujourd'hui rentables, Les prix ont baissé et avec la baisse du tarif de rachat des réseaux, il est avantageux de poser des batteries pour stocker l'énergie chez soi."

Mais pour Diego Fischer, membre du comité de l'Association des producteurs d'énergie indépendants, c'est une erreur d'investir dans une batterie plutôt que de couvrir tout son toit.

"Si tout le monde fait ça, on ne va pas avancer avec la transition énergétique. Il ne faut pas oublier qu'une installation photovoltaïque a beaucoup de coûts uniques, c'est-à-dire des coûts de base. Et chaque panneau qu'on rajoute, ça devient meilleur marché. Alors quelque part, ça vaut tout à fait la peine de mettre plus de panneaux", estime l'ingénieur.

