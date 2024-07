Cinq entreprises alémaniques méconnues en Suisse romande mais qui cartonnent outre-Sarine

Celles et ceux qui aiment cuisiner connaissent certainement la marque Bamix et son fameux mixer plongeant, très utile pour concevoir des soupes ou des purées. Inventé par un Lausannois, le bamix – la contraction des verbes "battre" et "mixer" – a été vendu à une firme thurgovienne dans les années 50 et c'est dans le village de Mettlen qu’il est entièrement fabriqué depuis plus de 70 ans.

Interrogé dans La Matinale, le patron de Bamix Markus Wüst vante la fiabilité et la solidité de ses appareils: "Nos moteurs sont très puissants et ne peuvent pratiquement pas être détruits. Nous avons des exigences très élevées." Le dirigeant précise que sa firme produit quelque 3000 bamix par jour et une petite partie seulement sera vendue en Suisse. Le reste ira en Allemagne, au Japon ou en Chine.

Une salariée présente le mixer suisse Bamix en 2013. [Keystone - Steffen Schmidt]

L'usine Bamix emploie une cinquantaine de personnes, presque uniquement des femmes. "Parce que les femmes ont des avantages que les hommes n'ont pas: elles ont une motricité fine bien meilleure", avance Markus Wüst. Un avantage dans cet atelier où beaucoup de choses se font encore à la main, notamment l'assemblage.

"Nous ne pouvons rien automatiser de plus. Ce qui est automatique maintenant, c'est tout le bobinage du moteur. Mais sinon, c'est du travail manuel et nous ne pouvons pas le faire autrement. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça et ça le restera", note encore le patron.

Bamix est aussi une entreprise qui se targue de se fournir presque uniquement en Suisse, même si cela rend le produit plus cher que ceux de ses concurrents. Mais pour Markus Wüst, produire à l'étranger n'est pas une option: "Cela nous permettrait bien sûr de réduire les coûts", convient-il, avant d'ajouter que la qualité et la durabilité seraient moins bonnes, alors que la garantie à vie des moteurs et la possibilité de réparer les appareils sont très importantes pour la marque.

L'entreprise fait aussi face au défi de se concentrer sur un seul produit, cher par rapport à la concurrence, surtout en période de franc fort et d'inflation. Et Markus Wüst confie enfin que Bamix doit désormais convaincre les jeunes, via les influenceurs et les vidéos courtes sur Tiktok. "Les jeunes vont dans les magasins ou achètent en ligne et n'ont aucune idée de ce qu'est un bamix. Nous avons un gros travail à faire dans ce domaine."