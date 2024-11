Boeing relève à nouveau son offre pour mettre fin à la grève de ses ouvriers

Le constructeur aéronautique américain Boeing a relevé encore une fois les conditions du projet d'accord social négocié avec le syndicat des machinistes (IAM) pour mettre fin à la grève qui dure depuis sept semaines. Ses deux principales usines sont paralysées par le mouvement.

L'IAM-District 751, branche locale qui représente les plus de 33'000 ouvriers en grève depuis le 13 septembre dans la région de Seattle, a indiqué sur son site en ligne que ses membres allaient voter lundi et leur a "recommandé" de le ratifier.

>> A lire : Les salariés de Boeing votent massivement pour une grève, la direction veut négocier

L'offre présentée jeudi prévoit une augmentation des salaires de 38% sur les quatre ans de la durée de l'accord social et relève la prime de ratification à 12'000 dollars (env. 10'300 francs), au lieu des 7000 dollars prévus dans le projet précédent, a détaillé Boeing dans une communication distincte.

"Victoire"

"Votre syndicat soutient et vous recommande le dernier projet d'accord social IAM/Boeing. Il est temps pour nos membres de verrouiller ces gains et de déclarer, en toute confiance, victoire", a relevé le syndicat, qui n'avait pas appelé à approuver la précédente offre.

Il s'agit de la quatrième offre faite par Boeing depuis début septembre, mais la troisième sur laquelle les membres sont appelés à voter. Le syndicat réclamait depuis l'ouverture des discussions en mai une hausse de 40%.

Deux usines paralysées

La fin de la grève est cruciale pour Boeing, en grande difficulté financière, car le mouvement social paralyse les deux usines produisant le 737, son avion vedette, le 777, le 767 et plusieurs programmes militaires.

Seule l'usine du 787 Dreamliner, située en Caroline du Sud, fonctionne, mais elle ne produit ces temps-ci que quatre avions par mois. Or, environ 60% du prix des avions est versé à la livraison.

Le groupe a pris une série de mesures depuis la mi-septembre pour préserver sa trésorerie. Il a annoncé à la mi-octobre une réduction de 10% de ses effectifs mondiaux (près de 171'000 fin 2023) dans les prochains mois.

>> A lire : Boeing va supprimer environ 17'000 emplois dans le monde

Et, pour renflouer sa trésorerie et éviter d'être relégué par les agences de notation dans la catégorie des investissements spéculatifs, il a lancé cette semaine une augmentation de capital géante qui devrait lui rapporter au moins 21 milliards de dollars (plus de 18 milliards de francs).

Boeing a annoncé le 23 octobre sa pire perte trimestrielle en quatre ans, plus de 6 milliards de dollars (5,2 milliards de francs) entre juillet et septembre.

>> Voir le sujet du 19h30 du 23 octobre : Boeing a annoncé une perte nette de 6,17 milliards de dollars. C'est la pire perte trimestrielle en quatre ans pour le groupe / 19h30 / 2 min. / le 23 octobre 2024

afp/jtr