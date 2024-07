Baisser de rideau des Galeries Lafayette à Berlin

Mercredi marque la fin d’une époque pour les Galeries Lafayette, qui ferment leurs portes dans la capitale allemande, 28 ans après une ouverture en grande pompe. Face à l’évolution notable de la consommation en Allemagne, le groupe français a décidé de ne pas renouveler son bail.

Tristesse et regrets dominent la Friedrichstrasse, l'artère commerçante où les Galeries Lafayette avaient pignon sur rue à Berlin. A l'intérieur, l'atmosphère est tout aussi sombre. Les cinq étages, autrefois animés par la mode, la beauté et le bien-être, sont maintenant déserts.

Au sous-sol, seules quelques pâtisseries restent à vendre au rayon alimentation. La vendeuse de gâteaux informe les clients que le groupe Galeries Lafayette se retire d'Allemagne. Elle ajoute qu'elle ne sera triste qu'une fois rentrée chez elle.

L'Allemagne dans le rétroviseur, l'Asie à l’horizon

Séduite par la qualité supérieure et l'apparence plus attrayante des produits français par rapport aux produits allemands, une cliente berlinoise confie ses regrets dans La Matinale de la RTS: "L'ouverture d’une filiale des Galeries Lafayette ici avait été une excellente nouvelle pour moi à l'époque. J'étais là dès le premier jour".

La direction du groupe a attribué sa décision à la montée de la concurrence en ligne et aux transformations significatives qu'a connues la ville de Berlin au cours des trois dernières décennies. Le groupe envisage à présent d'étendre ses activités en Chine et plus largement en Asie.

Sujet radio: Blandine Milcent

Adaptation web: Miroslav Mares