Arnaque aux investissements: le réseau secret derrière les fausses publicités de célébrités

Des plateformes d'investissement prétendument sérieuses promettent des gains élevés. Derrière elles se cache un réseau d'arnaqueurs actif dans le monde entier dont les traces remontent jusqu'à Chypre, révèlent les recherches de SRF Investigativ. Des Suisses ont perdu des millions de francs.

"Tu arrives sur cette plateforme et tout semble si réel", raconte Stefan Boss, un mécanicien en motos habitant dans le Seeland bernois. Il a déposé 21'000 francs sur un site web appelé InvesaCapital, et n'a jamais revu cette somme. Ce n'est que plus tard qu'il a réalisé avoir été victime d'une arnaque.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

SRF Investigativ, la cellule enquête de SRF, a débusqué un vaste réseau de plateformes qui poussent les clients à investir toujours plus. Les victimes sont hameçonnées par une publicité sur les réseaux sociaux mettant en scène une célébrité sur les réseaux sociaux. Pour Stefan Boss, il s'agissait d'une fausse annonce avec le comédien et animateur alémanique Stefan Büsser. Dans d'autres cas, on trouve une publicité avec Roger Federer, soi-disant en prison, ou une autre avec l'ex-Miss Suisse Christa Rigozzi avec un faux œil au beurre noir.

De telles annonces avec des personnalités suisses – y compris des présentateurs de la RTS – faisant la promotion d'opportunités d'investissement prétendument lucratives ont inondé les réseaux sociaux durant des mois. Mais ces célébrités n'y sont pour rien. Leurs photos sont utilisées de manière abusive, les interviews sont inventées de toutes pièces. Dans ces affaires, les fils se rejoignent à Chypre, souligne SRF Investigativ dans une enquête publiée début juillet.

>> Lire aussi : La RTS porte plainte pour usurpation d'identité de deux de ses présentateurs sur internet et L’image de la RTS utilisée sur Facebook et Instagram pour une campagne d’escroquerie

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Stefan Boss est loin d'être la seule victime. InvesaCapital fait l'objet de nombreuses évaluations négatives sur le service d'évaluation en ligne Trustpilot, dont certaines datent encore de la fin juillet. De nombreux utilisateurs accusent la plateforme de fraude et d'arnaque. Une image similaire se dégage pour les plateformes d'investissement OBRInvest, ForexTB, Inefex et InvestMarkets. Investous et 24Option, désormais hors ligne, s'en sortent également mal.

Le réseau de plateformes d'investissement encore actives révélé par SRF Investigativ. [SRF Investigativ]

SRF Investigativ s'est entretenu avec trois anciens collaborateurs de ces plateformes. Ceux-ci indiquent que l'objectif est de manipuler et de faire pression sur les clients par téléphone pour qu'ils versent toujours plus d'argent. "Celui qui est assez stupide pour investir ici ne mérite rien d'autre que de se faire arnaquer." C'est ainsi que l'une de ces personnes décrit l'atmosphère qui régnait sur son lieu de travail à l'époque.

Rien qu'en Suisse alémanique, les ministères publics confirment des dizaines de plaintes pénales en lien avec les prétendues plateformes d'investissement du réseau de Chypre. Les montants des dommages dénoncés s'élèvent souvent à plusieurs dizaines de milliers de francs, voire à plus de 100'000 francs dans certains cas. Mais les procédures sont souvent suspendues, car les auteurs sont basés à l'étranger et ne peuvent pas être identifiés par les autorités.

SRF Investigativ a identifié sept plateformes dont la structure est presque identique : Inefex, InvesaCapital, InvestMarkets, ForexTB, OBRInvest, Investous et 24Option. Le registre du commerce chypriote révèle également des liens évidents entre les sociétés qui se cachent derrière. Deux personnes apparaissent régulièrement et occupent différentes fonctions au sein de ces plateformes.

Les barres de menu des plateformes encore actives sont presque identiques. Les pages web sont également composées de blocs de texte identiques. [SRF Investigativ]

Toutes ces plateformes avertissent qu'il s'agit de paris financiers à haut risque et indiquent qu'elles ne font aucune recommandation d'achat de produits financiers. Ces avertissements contrastent toutefois fortement avec les promesses contenues dans les fausses annonces de célébrités et les conversations téléphoniques décrites par les personnes concernées, au cours desquelles ces dernières affirment avoir été poussées à investir.

Pour les besoins de l'enquête, SRF Investigativ a également créé un compte sous un faux nom et a été incité à investir davantage. Au terme des recherches, la plateforme a toutefois remboursé l'investissement, bénéfice compris.

SRF Investigativ a confronté toutes les plateformes aux allégations concernant leurs pratiques commerciales et leur appartenance au réseau. Malgré des demandes répétées, aucune des plateformes n’a répondu aux questions. Les personnes inscrites au registre du commerce n'ont pas non plus répondu.

De nouvelles plateformes créées

Lorsqu'une plateforme fait l'objet de rapports ou de procédures négatifs, le réseau semble créer de nouveaux sites web avec un modèle commercial presque identique et fait partiellement disparaître les anciens. Le cas de 24Option, l'une des plateformes du réseau aujourd'hui hors ligne, en est l'exemple. Deux anciens employés de cette plateforme ont été reconnus coupables d'escroquerie par métier en Allemagne l'année dernière.

24Option était actif dans toute l'Europe, se donnait un air sérieux et était même partenaire officiel du club de football de la Juventus de Turin.

Des perquisitions et des arrestations ont fait suite à une enquête menée par ARD sur 24Option. Deux collaborateurs ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal régional de Cologne. La cour a écrit que les accusés ont trompé leurs clients sur le risque de perte et que la relation avec les clients était conçue pour les tromper. SRF Investigativ a pu consulter le jugement.

Au début de l'été, le parquet de Cologne a indiqué qu'il enquêtait toujours sur des dizaines de prévenus en rapport avec 24Option. Tous les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.

Quel est le rôle de K.C. Firiakis Services Ltd?

Le directeur général de 24Option était un homme d'affaires domicilié à Chypre, selon le registre du commerce. Cet homme est également au coeur du réseau de plateformes identifié par SRF Investigativ.

Le réseau des plateformes d'investissement chypriotes. En bas à gauche, l'homme d'affaires vers qui tous les fils mènent. [SRF Investigativ]

L'homme d'affaires est également propriétaire de K.C. Firiakis Services Ltd. Sur LinkedIn, d'anciens collaborateurs ont décrit de manière très détaillée leurs activités pour cette société. Ces descriptions montrent que cette entreprise basée à Chypre est essentielle pour le réseau d'arnaqueurs. D'après ces messages, K. C. Firiakis mettrait également en place de nouvelles plateformes, définirait pour celles-ci des objectifs de chiffre d'affaires et coordonnerait les entreprises et les personnes impliquées dans le réseau.

Descriptions d'activités d'anciens collaborateurs de K.C. Firiakis Services. Les plateformes d'investissement du réseau y sont décrites comme des marques. K.C. Firiakis aurait également fixé des objectifs de chiffre d'affaires aux différentes plateformes. [SRF Investigativ]

Cette description indique même que K.C. Firiakis souhaitait créer de nouvelles plateformes. Après que SRF Investigativ a contacté les anciens collaborateurs, ces descriptions ont été adaptées ou les profils LinkedIn ont carrément disparu. [SRF Investigativ]

Interrogé par SRF Investigativ, K. C. Firiakis Services Ltd a rejeté ces allégations, les qualifiant de "fausses accusations non prouvées". L'entreprise ne serait pas impliquée dans un réseau et ne connaîtrait pas non plus toutes ces plateformes. De même, K.C. Firiakis ne s'intéresserait pas aux processus internes des plateformes. Ils ne toléreraient pas la fraude.

En ce qui concerne le lien avec 24Option, K.C. Firiakis a indiqué être une entreprise indépendante qui n'a rien à voir avec 24Option. Les liens de personnes dans le registre du commerce ne prouvent rien, a ajouté la société, précisant que Chypre est un petit pays. Le propriétaire de K.C. Firiakis Services n'a pas répondu aux demandes de SRF Investigativ.

Dans cette affaire, la plus grande inconnue est le destinataire des fonds. Où va l'argent et qui en profite? Le mystère reste entier.

"Chaque fois que je regarde l'état de mon compte, j'ai des regrets. Ce n'est pas que nous n'avons plus rien à manger maintenant, mais c'était prévu pour la pension", déclare Stefan Boss. [SRF Investigativ]

"Contre qui dois-je porter plainte?"

Stefan Boss, lui, a passé l'argent qu'il avait investi par pertes et profits. "Contre qui dois-je porter plainte? Contre InvesaCapital? Est-ce que ça existe vraiment?", se demande le mécanicien seelandais.

En effet, comme le montre l'enquête de SRF Investigativ, ces pratiques vont bien au-delà des plateformes. Il s'agit d'un réseau. "C'est une procédure typique. On laisse une plateforme aller dans le mur, on la ferme et on en ouvre une autre. Cela signifie que la machine continue à fonctionner, simplement sous un autre nom", commente un connaisseur du système.

Fabian Kohler et Conradin Zellweger, SRF Investigativ, en colaboration avec Christodoulos Mavroudis

Adaptation en français: Didier Kottelat