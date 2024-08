Après le chocolat Toblerone, au tour des confitures Hero de quitter la Suisse

Un nouveau symbole de la production alimentaire suisse s'en va à l'étranger. Après le Toblerone, désormais fabriqué en Slovaquie, ou les Sugus, conçus en Chine, les confitures Hero seront désormais produites dans une usine espagnole.

Les confitures Hero ne seront plus produites en Suisse. Après avoir licencié une grande partie de ses employés l'automne dernier, l'entreprise fermera son usine de Lenzburg (AG) à la fin de l'année. La production sera délocalisée en Espagne. Il ne restera en Suisse que le siège social.

"Lorsqu'il s'agit d'approvisionner les hôtels, les restaurants ou les hôpitaux, le prix est le facteur le plus important. De plus, environ la moitié du volume de ce qu'on a produit en Suisse est destiné aux marchés européens, comme l'Espagne ou l'Italie. Avec un franc suisse de plus en plus fort, ces produits, déjà très sensibles aux prix, deviennent encore plus chers", explique mardi dans le 19h30 Frederic Haas, directeur de Hero Suisse.

Après le chocolat Toblerone, en 2023, désormais fabriqué en Slovaquie, ou encore Lindt, c'est au tour de Hero de s'en aller. L'industrie alimentaire suisse peut-elle rivaliser avec l’étranger? Pour Karolla Krell Zbinden, représentante de la Fédération des industries alimentaires suisses, interrogée dans le 19h30, notre patrimoine culinaire a encore devant lui un bel avenir.

Des marques suisses fortes

Même son de cloche chez Dominique Turpin, professeur émérite à l'IMD, spécialiste des marques, interrogé dans Forum. "Les marques suisses ont quand même une notoriété très forte à travers le monde. Le plus important est d'assurer que le processus de fabrication reste de qualité et géré par la Suisse", relève-t-il. "Ce n'est pas un phénomène nouveau. Apple a toujours dessiné en Californie et fabriqué en Chine. Cela ne l'a pas empêché de vendre beaucoup d'iPhone", relativise-t-il.

Si la marque est assez forte, elle peut conserver son image de qualité. Le fait qu'elle soit produite dans un autre pays que son pays d'origine n'est pas forcément un problème, explique encore le spécialiste.

Mais il est vrai que c'est "un sujet plus sensible pour le Suisse que pour le Chinois ou l'Argentin. Si Hero pouvait ajouter un petit drapeau suisse derrière la marque, cela pourrait rassurer certains consommateurs".

Doit-on craindre d'autres départs? "Les décisions de quitter la Suisse sont basées sur des considérations économiques, le coût de main d'œuvre en Suisse étant plus important qu'en Espagne ou en Slovaquie. Il faut continuer à innover et à faire en sorte que le consommateur soit rassuré sur la qualité du produit. Où le produit est fabriqué devient alors secondaire pour le consommateur", conclut Dominique Turpin.

>> L'interview complète dans Forum de Dominique Turpin : Les multiples délocalisations signalent-elles un déclin de la production alimentaire suisse? Interview de Dominique Turpin / Forum / 6 min. / aujourd'hui à 18:00

Reportage TV: Feriel Mestiri

Propos recueillis par Coralie Claude et Thibault Schaller

Adaptation web: France-Anne Landry