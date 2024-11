Après des annonces politiques, Stahl Gerlafingen suspend ses 120 licenciements

L'aciériste Stahl Gerlafingen va renoncer "pour l'instant" au licenciement de 120 personnes, initialement dévoilé en octobre, ont annoncé mercredi plusieurs syndicats et l'entreprise soleuroise. Les travailleurs concernés seront mis au chômage partiel.

"Tous les emplois pourront être maintenus jusqu'à ce que les mesures politiques de soutien à l'aciérie entrent en vigueur", ont souligné les syndicats Unia et Syna, la Société suisse des employés de commerce et Employés Suisse dans un communiqué commun.

Cette volte-face fait suite à l'approbation par la commission de l'économie du Conseil des Etats de trois motions chargeant le Conseil fédéral de prendre rapidement des mesures face aux difficultés financières de l'entreprise. La commission de l'énergie et de l'environnement du National a également décidé d'exonérer les entreprises suisses "d'importance stratégique" de certaines taxes sur l'électricité.

Selon les syndicats, "le maintien du savoir-faire des travailleuses et travailleurs et des capacités de production à Gerlafingen (SO) est fondamental pour assurer la pérennité de l'industrie suisse du recyclage de l'acier".

"Tout mettre en œuvre" pour l'usine

Avec cette décision, et après concertation avec la famille de propriétaires, Stahl Gerlafingen "veut attendre les développements politiques" sur ce dossier, a souligné l'entreprise dans un communiqué distinct. Si les projets politiques de soutien au secteur devaient aboutir, la firme "obtiendrait des perspectives stables", a-t-elle ajouté.

La filiale du groupe italien Beltrame avait annoncé en octobre le licenciement de 120 collaborateurs, selon les syndicats, après avoir dévoilé en mars la fermeture d'une de ses deux lignes de production. Elle invoque des blocages avec l'UE pour l'exportation. "Des distorsions massives de la concurrence ont lourdement pénalisé les ventes et les marges du site soleurois", a insisté Stahl Gerlafingen, rappelant que la famille Beltrame a investi 450 millions de francs dans le site.

Le site de Gerlafingen est décrit comme étant la plus grande usine de recyclage d'acier de Suisse, produisant près de la moitié des armatures pour béton du pays. "Nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à faire fonctionner cette usine", a souligné son directeur général.

