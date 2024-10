American Express va reprendre les parts d'UBS dans Swisscard

American Express (AmEx) va acquérir les 50% d'UBS dans le fournisseur de cartes de crédit Swisscard, que les deux groupes détiennent pour l'heure à parts égales. Après la clôture de la transaction, dont l'échéance n'a pas été donnée, AmEx deviendra ainsi l'unique propriétaire de Swisscard.

Les émetteurs ont également été informés que Swisscard et UBS ont conclu un accord pour transférer les cartes estampillées Credit Suisse à UBS. "Ce transfert des portefeuilles n'a pas d'incidence sur le portefeuille combiné de cartes du Credit Suisse à hauteur de 400 millions de francs de notes ABS en circulation", fait savoir Swisscard dans un communiqué publié lundi.

Swisscard continuera à émettre tous les autres portefeuilles de cartes qu'elle émet sous les licences American Express, Mastercard et Visa et continuera d'exploiter les activités d'acquisition d'American Express en Suisse. "Il n'y a pas d'impact à court terme sur les titulaires de cartes, les commerçants ou les partenaires", affirme-t-elle.

American Express maintient son engagement à opérer en Suisse par l'intermédiaire de Swisscard.

Transition pour les clients de Credit Suisse

UBS a expliqué dans un communiqué distinct que l'émission de cartes de crédit en Suisse par le biais de Swisscard n'est pas compatible avec les processus opérationnels existants et les priorités stratégiques d'UBS en tant que successeur légal du Credit Suisse.

"Les clients titulaires de cartes de crédit distribuées sous la marque Credit Suisse seront informés de manière transparente et en temps utile des prochaines étapes du passage à une nouvelle carte. L'émission des nouvelles cartes devrait commencer au premier semestre 2025, en même temps que le transfert des relations bancaires. Pour les clientes et clients qui possèdent déjà une carte de crédit d'UBS, rien ne change", ajoute la banque.

Le nombre de clients tenu secret

Interrogée par AWP, Swisscard n'a pas souhaité révéler le nombre de cartes de crédit en circulation en Suisse, ni le chiffre d'affaires réalisé par la société ou le volume des transactions. "Swisscard ne communique pas ses recettes en tant qu'entreprise non cotée en bourse", a dit une porte-parole.

Selon son site Internet, plus de 400'000 utilisateurs utilisent l'application Swisscard, un chiffre qui ne permet toutefois pas de tirer des conclusions sur le nombre de clients, a expliqué la porte-parole.

Parmi les autres émetteurs de cartes de crédit, on trouve SIX, Bonuscard, Cembra Money Bank, Postfinance, Corner Card ou UBS, par exemple. Les cartes de crédit sont le plus souvent proposées sous le nom de banques, de commerçants connus comme Migros et Coop, ou encore de compagnies aériennes et d'associations. Différentes banques cantonales, Viseca ou encore la banque Raffeisen font également partie des fournisseurs.

ats/miro