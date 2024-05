Un recours déposé en lien avec la brochure explicative sur l'initiative pour un frein aux coûts

Les Jeunes libéraux-radicaux ont déposé un recours contre la votation sur l'initiative pour un frein aux coûts, soumise au peuple le 9 juin. En cause, un "graphique trompeur" dans la brochure explicative de la Confédération.

Les Jeunes PLR critiquent le fait que l'évolution des salaires et des primes de l'assurance maladie est indiquée en pourcentage et non en chiffres absolus, indiquent-ils dimanche dans un communiqué. La brochure "fait du catastrophisme" avec les pourcentages alors qu'en francs, les salaires augmentent massivement plus que les primes.

Cette présentation en pourcentage ne montre pas l'évolution pertinente et contrevient ainsi clairement au mandat des autorités d'informer de manière neutre, dénonce le parti.

"Rectifier" la communication

Les Jeunes libéraux-radicaux ont ainsi déposé des recours dans les cantons de Bâle, Berne et Zurich. Ils demandent aux gouvernements cantonaux de "rectifier les documents de vote trompeurs et d'informer la population de manière appropriée et correcte".

Une requête similaire a été déposée auprès de la Confédération afin que le Conseil fédéral corrige "les informations trompeuses" concernant l'initiative pour un frein aux coûts.

