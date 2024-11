Elargissement des autoroutes, droit du bail et financement des prestations au menu de dimanche

Les citoyens suisses votent dimanche sur un projet d'élargissement de six tronçons autoroutiers, dont un en Suisse romande, entre Nyon et Genève. Comme le trafic a plus que doublé sur les routes nationales depuis 1990, des embouteillages se forment régulièrement en divers endroits. Pour lutter contre les goulets d’étranglement, le Conseil fédéral a proposé au Parlement le financement de six projets d’extensions autoroutières – cinq en Suisse alémanique, un en Suisse romande – prêts à être réalisés. Quatre de ces six projets concernent l'A1. Cette autoroute, qui s’étend de l’est à l’ouest de la Suisse, est non seulement la plus longue du pays (410 kilomètres), mais aussi la plus touchée par les bouchons avec 16’279 heures d’embouteillage en 2023, selon l’Office fédéral de la statistique.

Un montant de 4,9 milliards de francs est prévu pour ces projets qui seront financés par le trafic motorisé via le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.

Au nom de la protection du climat, une vaste alliance menée par l'Association transports et environnement (ATE) ainsi que l'association écologiste actif-trafiC a aussitôt lancé un référendum intitulé "Stop à la folie autoroutière". En l’espace de trois mois, 100’000 signatures ont été récoltées avec le soutien notamment des Vert-e-s et du Parti socialiste.

Pour le comité référendaire, les aménagements prévus coûtent beaucoup trop cher, nécessitent trop de surfaces et ne résoudraient pas les problèmes de trafic.

