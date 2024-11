Autoroutes, soins, droit du bail: les résultats des votations sur nos cartes

Retrouvez les résultats détaillés des votations fédérales du 24 novembre sur nos cartes interactives par communes.

Extensions des autoroutes

Pour lutter contre les goulets d'étrangement, le Conseil fédéral veut élargir six tronçons autoroutiers en Suisse, dont la portion de l'A1 entre Le Vengeron (GE) et Nyon (VD) en Suisse romande. Les projets visent à décongestionner les villes et les communes environnantes.

Une alliance menée par l'Association transports et environnement (ATE) ainsi que l'association écologiste actif-trafiC est à l'origine du référendum. Ces organisations jugent les extensions autoroutières notamment trop chères et contraires aux objectifs climatiques de la Suisse.

Financement uniforme des prestations de soin

Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) prévoit qu'une même clé de répartition soit utilisée pour financer les soins. Le projet doit permettre de rééquilibrer la prise en charge des coûts hospitaliers entre assurances maladie et cantons.

Pour le Syndicat des services publics (SSP), à l'origine du référendum, le financement par l'impôt - par les cantons - est trop faible. Les opposants craignent aussi des conséquences délétères pour les soignants et les malades.

Double référendum sur le droit du bail

Une double réforme du droit du bail est soumise au peuple. Le premier objet octroie davantage de latitude aux propriétaires pour s'opposer à la sous-location de leurs biens. La deuxième révision concerne la résiliation pour besoin propre: elle vise à simplifier les résiliations anticipées pour l'usage propre du bailleur.

A l'origine du double référendum, l'Association de défense des locataires (Asloca) combat la réforme du Parlement. Elle y voit un démantèlement des mécanismes de protection des locataires, en particulier contre les congés abusifs. Les bailleurs pourront résilier les baux plus facilement, estiment les opposants.

Valentin Tombez