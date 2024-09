La réforme de la LPP et l'initiative sur la biodiversité nettement rejetées, selon la projection SSR

La campagne de l'initiative sur la biodiversité s'est rapidement muée en un duel ville-campagne, les milieux agricoles et paysans étant rapidement montés au front contre le texte.

"Cette victoire est le résultat du travail de ceux qui sont principalement touchés par la biodiversité, qui travaillent déjà pour la préserver et qui se sont fortement mobilisés", analyse la conseillère aux Etats Johanna Gapany (PLR/FR). "On a beaucoup rappelé les millions que la Confédération consacre à la biodiversité chaque année, mais on n'a peut-être pas suffisamment dit tout ce que faisaient (...) toutes les personnes qui ont un lien très proche avec la nature."

"Cette initiative s'inscrit aussi dans un cycle de plusieurs initiatives qui ont touché le monde agricole et on a une forme de crispation aujourd'hui qui amène à ce résultat", ajoute la conseillère nationale Jessica Jaccoud (PS/VD).

"J'ai la conviction que même chez les personnes qui ont voté non, il n'y a pas un vote contre la biodiversité. Il y avait un consensus là-dessus pendant la campagne", poursuit la socialiste. Désormais, "c'est notre rôle de travailler sur des propositions qui réconcilient agriculture et écologie et je pense que si on arrive à faire des propositions qui s'attaquent aux gros, à l'industrie agrochimique ou la grande distribution, et non aux petits, celles et ceux qui travaillent la terre et qui ont des difficultés (...), on arrivera plus facilement à rallier la branche avec nous."