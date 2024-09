Initiative sur la biodiversité et réforme de la LPP au programme des votations de dimanche

Deux ans après la révision de l'AVS, c'est au tour du deuxième pilier de passer à l'épreuve des urnes. Le projet est soutenu par la majorité du Parlement et de nombreuses associations économiques, mais les syndicats, soutenus par la gauche, ont lancé un référendum.

L'idée centrale de la réforme du deuxième pilier est de garantir le financement à long terme des futures rentes LPP. Le fait que les gens vivent de plus en plus longtemps en Suisse et perçoivent ainsi une rente plus longtemps pèse sur les finances des caisses de pension.

La principale mesure de la réforme de la LPP est la baisse du taux de conversion. Derrière cette appellation barbare se cache le pourcentage qui détermine la rente annuelle par rapport au capital vieillesse accumulé. Aujourd’hui, ce taux est de 6,8%, ce qui signifie qu’une caisse verse chaque année 6800 francs de rente pour 100'000 francs de capital vieillesse. La réforme prévoit de diminuer ce taux à 6%, ce qui correspond à une baisse de 12% environ. Toutefois, il sera théoriquement possible de profiter plus longtemps du capital vieillesse.

Pour pallier à cette baisse, la réforme prévoit une adaptation de la déduction de coordination; un supplément de rente pour la génération transitoire. Le projet propose aussi d'abaisser le seuil d'accès à la LPP, fixé actuellement à 22'050 francs par an. Enfin, le projet veut donner un coup de pouce aux travailleurs âgés grâce à une adaptation des bonifications de vieillesse.

Les opposants à cette révision craignent un renchérissement du travail dans le secteur des bas salaires. Ils critiquent en particulier la combinaison de la baisse du taux de conversion et de l'augmentation simultanée des cotisations salariales.

