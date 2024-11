Après le triomphe de Donald Trump, une nouvelle ère d'incertitudes s'ouvre aux Etats-Unis et dans le monde

Les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourraient être fatales à l'action climatique mondiale. Les Etats-Unis devraient ressortir de l'Accord de Paris, mais peut-être aussi de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Le pays se retirerait ainsi de toute négociation sur le climat.

"On a un signal fort d'un Etat puissant qui dit que le climat ne l'intéresse pas, qui ne fait même pas semblant", s'inquiète Kari De Prick, maîtresse assistante à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève, dans La Matinale.

>> L'intervention de Kari De Prick dans La Matinale :

Des tonnes de CO2 supplémentaires

Selon les calculs du Carbon Brief, la réélection de Donald Trump générera 4 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires d’ici à 2030, soit l'équivalent de l'émission du Japon et de l'Union européenne en une année. Les Etats-Unis sont déjà la deuxième nation émettant le plus de gaz à effet de serre.

Cette production supplémentaire serait induite par la levée des restrictions de forages pétroliers, ainsi que la suppression des Agences de protection de l'environnement et d'observation océanique et atmosphérique promise par Donald Trump. L'Inflation Reduction Act, vaste programme de soutien à la transition énergétique, devrait aussi passer à la trappe.

La victoire de Donald Trump, qui est qualifié de climatosceptique, inquiète celles et ceux qui se battent pour protéger l'environnement. Robin Augsburger, membre de la Grève du climat en Suisse, redoute les conséquences de ce mandat de quatre ans face à l'urgence. "Toutes les actions ou inactions actuelles sont déjà en grande partie irréversibles", fustige l'activiste dans La Matinale.