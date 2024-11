Kamala Harris-Donald Trump? Début d’une nuit de suspense aux Etats-Unis

- De New York à Los Angeles, des plaines du Midwest aux côtes de la Floride, des dizaines de millions d'Américains votent mardi pour décider qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison Blanche. Une élection sous haute tension et aux enjeux capitaux.

- Dans une interview à une radio locale de Géorgie, l'un des Etats-pivots, l'actuelle vice-présidente a "encouragé tout le monde à sortir voter".

- Son rival républicain s'est dit "très confiant" en sa victoire, juste après avoir voté à West Palm Beach, près de sa résidence. Il s'est engagé à reconnaître son éventuelle défaite "si l'élection est juste". "Jusqu'à présent, je pense que cela a été équitable", a-t-il ajouté.

- Le verdict des urnes sera historique. Les derniers sondages donnent les deux adversaires quasiment à égalité dans les sept Etats cruciaux, les "swing states" - la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona et le Nevada. Dans ce scrutin au suffrage indirect, ils permettront à la démocrate ou au républicain d'atteindre le seuil de 270 grands électeurs sur 538, synonyme de victoire.

- Plus de 82 millions d'Américains ont déjà exprimé leur suffrage de manière anticipée et il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente et l'ancien dirigeant, dont les personnalités ne pourraient être plus différentes.

- La RTS se mobilise pour suivre cette élection. La nuit américaine débutera sur RTS 2 de minuit à 05h00 en partenariat avec les Médias francophones publics. Une émission spéciale prendra le relais de 05h00 à 09h00 sur RTS 2, RTS Première et RTSinfo. Dès 18h00, un Forum spécial reviendra sur le scrutin (RTS 2 et RTS Première). Dès 19h30, une soirée spéciale 19h30, Infrarouge et Mise au point sera proposée sur RTS 1. Et, naturellement, le scrutin est aussi à suivre dès maintenant sur le site et l'app RTSinfo, ainsi que notre compte Instagram.

