Kamala Harris ou Donald Trump: les Etats-Unis à la veille d'un vote aux enjeux cruciaux

Sur les marchés financiers, le dollar et les taux d'emprunt américains sont en nette baisse lundi, à l'orée d'une semaine cruciale, avec l'élection présidentielle, suivie de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Le billet vert reculait nettement, de 0,58% face à la monnaie unique à 1,0898 dollar pour un euro en milieu de matinée.

Le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans ressortait à 4,30%, contre 4,38% à la clôture vendredi. Son équivalent à échéance deux ans, le plus sensible aux évolutions de politique monétaire, s'établissait à 4,16% contre 4,21%.

Le bâtiment de la Bourse de New York, photographié ici en septembre 2024. [KEYSTONE - PETER MORGAN]

"Le pire scénario possible pour les marchés serait un résultat trop serré et contesté" par l'un des deux candidats, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. "A court terme, une victoire de Kamala Harris pourrait soulager les bons du Trésor et les marchés internationaux, tandis qu'une victoire de Donald Trump pourrait avoir une plus grande résonance - et pas nécessairement dans le bon sens - pour l'euro et les marchés européens, en raison de la menace des droits de douane", détaille l'analyste.

Donald Trump a en effet promis des droits de douane de "plus de 10%" sur toutes les importations, ce qui lui permettrait de financer une large baisse d'impôts.