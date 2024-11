Donald Trump face à Kamala Harris, deux personnalités que tout oppose

Fils d'un promoteur immobilier, Donald Trump a grandi dans le quartier new-yorkais du Queens. Inscrit à l'Université de Pennsylvanie, il suit un cursus spécialisé dans l'immobilier et obtient un diplôme en 1968.

Pendant ses études, il travaille dans l'entreprise familiale Elizabeth Trump & Son, qui porte le nom de sa grand-mère et qu'il renommera plus tard The Trump Organization. A 25 ans, il apprend le métier aux côtés de son père, hérite d'une partie de sa fortune et devient rapidement un habile promoteur immobilier, se concentrant tout d'abord sur le quartier de Manhattan.

Connu pour son flair, sa détermination et son audace dans le milieu, Donald Trump se construit peu à peu un empire en acquérant des bâtiments prestigieux et des gratte-ciel, mais aussi des golfs, des hôtels et des casinos. Il investit également dans le sport, dans les médias et les concours de beauté. Son nom apparaît sur de nombreuses façades même s'il n'est quasiment propriétaire d'aucun immeuble. Il les construit, les vend, puis loue son nom aux acquéreurs.

Donald Trump en campagne en Pennsylvanie. [Getty Images via AFP - POOL]

Celui qui devient progressivement un milliardaire a installé son entreprise dans la Trump Tower, une prestigieuse tour qu'il a fait construire au coeur de New York et qui devient le symbole de sa puissance. Il réside en partie dans un luxueux appartement à son sommet. Forbes a estimé début 2024 sa fortune à plus de 6 milliards de francs.

Le magnat s'est aussi longtemps acharné à vouloir ouvrir des hôtels-casinos à Atlantic City, mais le succès ne vient pas et il y fait faillite quatre fois, entraînant dans sa chute des petits investisseurs et des entrepreneurs qui n'ont jamais été payés. Aujourd'hui, Donald Trump se félicite d'avoir su faire faillite au bon moment, assurant avoir quitté la ville du jeu avant qu'elle ne fasse naufrage.

Dès 2004, Donald Trump sort de son image d'homme d'affaires inaccessible pour devenir une personnalité populaire, puisqu'il entre dans les foyers américains en devenant l'animateur star de l'émission de télé-réalité "The Apprentice", dans laquelle les candidats sont peu à peu éliminés jusqu'à la consécration pour l'un d'eux: un emploi dans l'empire Trump.

Au niveau politique, ce n'est que dans les années 1980 qu'il commence à s'engager, sans vraiment savoir dans quel camp. Il s'affilie tout d'abord au Parti démocrate jusqu'en 1987, puis au Parti républicain jusqu'en 1999, avant de rejoindre le Parti de la réforme. Revenu dans le camp démocrate de 2001 à 2009, quand il s'oppose à George W.Bush et à la guerre en Irak, il repasse ensuite chez les républicains, parce qu'il met en doute la politique de Barack Obama.

>> Voir le documentaire consacré à Donald Trump : Temps présent - Publié le 11 avril 2024

Donald Trump a songé à plusieurs reprises à se lancer dans la course à l'investiture. En 2000, alors qu'il a adhéré au Parti de la réforme, il est proche de le faire, mais n'est crédité que de moins de 10% des intentions de vote et renonce.

En 2015, le milliardaire franchit le pas et annonce sa candidature aux primaires républicaines. Immédiatement, sa posture de sauveur d'une Amérique à la dérive et son slogan "Make America Great Again" séduisent les Américains. L'establishment du "Grand Old Party" tente de rejeter ce candidat ovni, mais Donald Trump ne se démonte pas et, à coups de discours combatifs et d'un usage immodéré des réseaux sociaux, il remporte la primaire du parti. Après ce coup de tonnerre politique, plusieurs leaders républicains, dont les ex-présidents George Bush père et fils, annoncent ainsi qu'ils ne le soutiennent pas.

Si nombre d'observateurs qualifient son discours de populiste, nationaliste et climato-sceptique, si nombre d'experts affirment qu'il ne cesse de distiller des contre-vérités, si les médias établis ne le soutiennent pas et si on le dit perdant des débats pré-électoraux, le républicain voit néanmoins sa cote de popularité augmenter face à son adversaire démocrate Hillary Clinton. Et Donald Trump finit par remporter le scrutin du 8 novembre 2016, grâce à un nombre supérieur de grands électeurs et malgré un nombre de voix inférieur à Hillary Clinton.

>> Retour sur le jour de l'élection en 2016 : Donald Trump élu à la présidence des Etats-Unis

Avec des accusations de collusion et d'entrave à la justice et des décisions parfois contestées avec virulence dans le pays et à l'étranger, ce mandat de quatre ans n'a de loin pas été de tout repos pour Donald Trump, mais celui-ci ne s'est jamais démonté, est resté fidèle à sa ligne et a constamment contré toute forme de critiques. Aux médias, il a assené des "fake news" à la moindre information contraire à sa position. Et il a réduit tous ses détracteurs au silence, notamment via une présence quotidienne sur les réseaux sociaux. Et son entourage, ministres ou conseillers, a constamment changé au rythme des désaccords entre ceux-ci et le président.

Et s'il a durant son mandat opéré un virage protectionniste sur le plan international, avec notamment une inlassable guerre commerciale avec la Chine et un retrait de l'accord de Paris sur le climat, sa politique intérieure a été louée par certains et le président a régulièrement affirmé avoir le meilleur bilan économique de l'histoire américaine.

>> Voir le sujet du 19h30 sur la campagne de Donald Trump : 19h30 - Publié lundi à 19:30

Fort de ce bilan et après avoir vaincu une procédure de destitution, Donald Trump s'est lancé dans la quête d'un nouveau mandat en 2020 avec pour slogan "Keep America great!" ("Gardons sa grandeur à l'Amérique!"). Il affronte l'ancien vice-président Joe Biden et, le jour du vote, le résultat est si serré qu'il faut plusieurs jours pour que la victoire du démocrate soit proclamée.

Mais Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite et dénonce des fraudes massives, entreprenant de multiples recours dans les Etats qu'il a perdus, des recours tour à tour rejetés par la justice. Le vaincu n'en démord pas, suivi par une partie de son camp. Cette contestation atteint un pic le 6 janvier 2021 quand des partisans du milliardaire, qu'il a exhortés à manifester, mènent un assaut contre le Capitole à Washington, dans ce qui s'apparente à un coup d'Etat.

Le retentissement de cet événement est mondial. Donald Trump publie une vidéo dans laquelle il condamne l'assaut, mais son rôle est dénoncé. Twitter et plusieurs autres réseaux sociaux ferment ses comptes. Le 15 janvier, le républicain admet la victoire de Joe Biden, mais refuse de le féliciter et ne participe pas à son investiture le 20 janvier.

Depuis son départ de la Maison Blanche, l'ex-président a surtout dû affronter la justice à la suite de multiples accusations et de plusieurs inculpations pénales. Il est accusé de complot après la défaite de 2020, d'avoir commis des ingérences illégales dans les processus électoraux et d'avoir emporté des documents confidentiels relatifs à la défense nationale. Il a aussi été reconnu coupable de 34 délits de falsifications de documents comptables destinées à cacher, juste avant sa victoire à la présidentielle de 2016, un paiement de 130'000 dollars à l'actrice de films X Stormy Daniels pour qu'elle taise une relation sexuelle, mais le prononcé de la peine a été repoussé à fin novembre Au final, aucun des procès intenté contre lui n'a véritablement connu un épilogue avant le scrutin du 5 novembre.

Malgré ses démêlés judiciaires, Donald Trump est plus que jamais le leader du Parti républicain et les primaires n'ont jamais laissé aucun espoir à ses adversaires. Se mettant en scène dans de nombreux meetings, mais aussi dans un fast-food ou dans un camion poubelles, il draine des foules enthousiastes derrière lui et rien ne semble pouvoir l'atteindre. L'inflation aux Etats-Unis et la situation internationale morose semblent aussi jouer en sa faveur.