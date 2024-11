"Retour historique", "désastre pour les démocrates": analyse de la presse après la victoire de Trump

La presse internationale et suisse tentent de décrypter les raisons de la victoire du républicain Donald Trump face à Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche.

Après une campagne "improbable et historique", Donald Trump a réalisé "l'un des retours les plus remarquables de l'histoire politique", assure le quotidien américain USA Today. Après "avoir été mis en accusation à deux reprises, survécu à deux tentatives d'assassinat et reconnu coupable de 34 chefs d'accusation" au pénal, Donald Trump a été élu mercredi "lors d'une victoire nette et stupéfiante".

Donald Trump a gagné l'élection en faisant "ce qu'il sait faire de mieux: il s'est rapproché des foules, est passé à l'attaque et a proposé une vision claire pour la nation", considère le Wall Street Journal.

Cette victoire "est plus grande que celle de 2016". "Il a de nouveau gagné parce que le président Biden n'a pas réussi à apporter l'unité et la prospérité qu'il avait promises et parce qu'en quatre ans, les électeurs se sont lassés des résultats de ses politiques progressistes", ajoute-t-il.

L'Amérique a fait un "choix périlleux"

"Dans une nation profondément divisée", souligne le New York Times, Donald Trump "a joué sur la peur des migrants et les inquiétudes économiques pour vaincre" sa rivale démocrate Kamala Harris.

L'Amérique a fait "un choix périlleux", assure son comité de rédaction dans un éditorial, ne pouvant pas ignorer que certains électeurs ont choisi le républicain "en raison d'un profond mécontentement à l'égard du statu quo, de la politique ou de l'état des institutions américaines en général".

Le Washington Post de son côté se demande si "sa présidence sera aussi sombre que sa campagne?" "Personne n'imaginait il y a neuf ans qu'il aurait une telle longévité ou un tel impact sur son parti ou son pays", ajoute le journal américain.

Une réélection qui "change la donne pour les alliés de l'Amérique"

"Trump a le mandat pour réformer les Etats-Unis de manière incroyablement radicale. Il n'y aura pas de retour en arrière après le résultat sismique de l'élection américaine de 2024", écrit le quotidien britannique The Financial Times, estimant que la "réélection de Trump est un désastre existentiel pour les démocrates" qui "change la donne pour les alliés de l'Amérique".

Le quotidien estime que si le président sortant Joe Biden "s'était retiré six mois plus tôt, les démocrates auraient eu le temps de trouver un meilleur candidat que Harris. (...) Elle s'est montrée au mieux médiocre lorsque la conversation s'est orientée vers l'économie - un sujet qu'elle a fait de son mieux pour éviter".

Kamala Harris a mené la pire campagne présidentielle de l'histoire moderne des Etats-Unis The Telegraph, quotidien britannique

Pour The Times, autre journal britannique, le "parti de Kamala Harris a mal évalué l'écart d'enthousiasme et surestimé sa position sur le terrain. Il semble que cette confiance dans l'enthousiasme des femmes en faveur de Harris ait été mal placée", rappelant "qu'une situation similaire s'était produite avec Hillary Clinton en 2016".

Sans appel, un autre quotidien britannique The Telegraph, juge que "Kamala Harris a mené la pire campagne présidentielle de l'histoire moderne des Etats-Unis" et "la vice-présidente ne peut s'en prendre qu'à elle-même". "L'offre qu'elle a proposée au peuple américain manquait totalement de substance et se résumait à: n'importe qui sauf Trump".

"Un retour aux affaires historique, en dépit de ses déboires judiciaires"

Le journal français Le Monde qualifie dans un éditorial Donald Trump de "revenant porté par son instinct politique et son désir de vengeance", jugeant que "le milliardaire républicain réussit à 78 ans un retour aux affaires historique, en dépit de ses déboires judiciaires et de propositions à l'emporte-pièce".

En Espagne, le quotidien de gauche El País écrit de son côté que la victoire de Trump est liée à une manière "agressive, masculinisée et décomplexée d'interagir avec les autres, où les insultes grossières ou les surnoms blessants remplacent les arguments". "Ce qui a gagné, c'est la bête que nous avons tous en nous", souligne le journal.

En Pologne, le quotidien Rzeczpospolita écrit que "le plus gros problème, de notre point de vue, est que l'Europe n'est absolument pas préparée à Trump. Il n'y a aucun dirigeant en Europe à l'heure actuelle qui soit en mesure de prendre la tête de la communauté occidentale (...) La France et l'Allemagne traversent une grave crise politique". L'Europe "doit faire très rapidement ses devoirs sur le leadership occidental, avant que quelqu'un comme (le président hongrois) Viktor Orban ou (le président russe) Vladimir Poutine lui-même ne s'en empare".

Trump voit le monde comme une jungle dans laquelle seule la loi du plus fort s'applique Der Spiegel, magazine allemand

En Allemagne, le Spiegel estime que le "triomphe de Trump est un tournant politique, non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour le monde entier".

"Il faut s'attendre à des changements massifs dans la politique étrangère et de sécurité américaine, qui devraient avoir des répercussions négatives, notamment pour les Européens. Trump voit le monde comme une jungle dans laquelle seule la loi du plus fort s'applique", écrit le Spiegel.

"Les alliés ne sont intéressants pour lui, si tant est qu'ils le soient, que s'ils se soumettent entièrement aux intérêts américains. Celui qui ne se défend pas peut s'attendre à être au choix insulté ou menacé par Trump. Comme lors de son premier mandat, Trump veut obliger les pays de l'Otan comme l'Allemagne à augmenter massivement leurs dépenses de défense. Dans le cas contraire, Trump pourrait déclencher le retrait complet des Etats-Unis de l'Otan", estime encore le Spiegel.

