Les nouvelles barrières douanières promises par Donald Trump, "un défi" pour la Suisse

Les barrières douanières promises par Donald Trump constitueront assurément "un défi" pour les exportations suisses. Cependant, Rahul Sahgal, directeur de la Chambre de commerce américano-suisse, avance plusieurs facteurs qui permettent de "relativiser" leurs conséquences.

Comment doit être vue l'élection de Donald Trump du point de vue de l'économie suisse? Interrogé jeudi dans La Matinale, Rahul Sahgal, directeur de la Chambre de commerce américano-suisse, se dit plutôt optimiste - "même si tout ne va pas être facile" - quant à la collaboration future entre les deux pays, comme il aurait été optimiste en cas d'élection de Kamala Harris "parce que le marché américain va bien et parce que Donald Trump reprend une économie en pleine croissance, certes avec des défis".

>> Le suivi de la présidentielle américaine : Après le triomphe de Donald Trump, une nouvelle ère d'incertitudes s'ouvre aux Etats-Unis et dans le monde

Pour lui, les affaires vont continuer aux Etats-Unis pour les sociétés suisses comme jusqu'ici depuis 30 ans. "On a su augmenter nos exportations aux Etats-Unis, on a continué à investir aux Etats-Unis et les sociétés américaines ont continué à investir en Suisse et à créer des postes en Suisse."

D'improbables barrières douanières universelles

Donald Trump a toutefois déclaré pendant sa campagne qu'en cas de retour à la Maison Blanche, il mettrait en place des barrières douanières sur toutes les importations. Elles pourraient être de l'ordre de 60% pour les produits chinois et de 10 à 20% pour ceux qui proviennent d'autres pays.

Les produits suisses exportés vers les Etats-Unis — première destination de ces produits avec près de 57 milliards de francs par année — pourraient être directement concernés. Mais cet effet devrait rester limité, estime Rahul Sahgal.

Celui-ci "ne pense pas que Donald Trump va imposer des barrières douanières universelles" sur tous les produits et pour tous les pays. Car "cela augmenterait clairement l'inflation" aux Etats-Unis, déjà haute. Or, le président élu a promis de la faire baisser en cas de victoire et c'est l'une des raisons de son succès électoral.

Rahul Sahgal estime encore que le fait que la Suisse ne soit pas dans l'Union européenne pourrait être un atout, car cela signifie qu'elle peut être traitée différemment et qu'on peut négocier séparément, contrairement à l'UE, qui est une zone de barrières douanières uniformes.

Des fonctionnements économiques proches

En outre, en matière d'économie, la Suisse et les Etats-Unis sont plutôt proches: libéralisme, interventionnisme limité, fiscalité modérée. Et les Etats-Unis comme la Suisse sont des pays fédéraux, qui laissent beaucoup de pouvoir aux cantons d'une part et aux Etats d'autre part, constate l'expert.

En revanche, précise-t-il, la Suisse n'a pas de barrières douanières, sauf pour l'agriculture, alors que Donald Trump propose d'en appliquer à tous les produits.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Article web: Julie Marty