La carte des résultats Etat par Etat

Retrouvez sur cette carte interactive les résultats détaillés, Etat par Etat, de la présidentielle américaine. En bleu, les Etats remportés par Kamala Harris, en rouge, ceux gagnés par Donald Trump. Découvrez également les résultats des élections au Sénat et à la Chambre des représentants.

>> Retrouvez notre suivi en direct : Donald Trump remporte la Géorgie et la Caroline du Nord, et mène la course dans les autres Etats-clés

Le suivi

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

