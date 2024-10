Kamala Harris s'entoure de célébrités pour tenter de rattraper son léger retard

Pour la dernière ligne droite de sa campagne, la candidate démocrate Kamala Harris s'appuie sur un maximum de célébrités. Jeudi soir à Atlanta, dans l'Etat clé de Géorgie, Bruce Springsteen et l'ancien président Barack Obama l'ont soutenue sur scène. Eminem et Beyoncé sont aussi de la partie.

Comme en 2008 lors des meetings présidentiels de Barack Obama, les démocrates ont ressorti lors d'un meeting jeudi soir à Atlanta son slogan de l'époque: "Yes we can".

L'ancien président américain, qui a déjà tenu plusieurs meetings de son côté en faveur de la candidature de Kamala Harris, est d'ailleurs monté pour la première fois sur scène avec la vice-présidente.

Cinéaste, acteur, chanteurs

D’autres personnalités sont venues en renfort, comme le cinéaste emblématique du combat pour les droits civiques Spike Lee ou l’acteur Samuel L. Jackson. L'objectif est de mobiliser les électeurs afro-américains auprès de qui Kamala Harris sous-performe dans les sondages, en tout cas concernant les électeurs masculins, afin de rattraper son léger retard dans cet Etat par rapport à Donald Trump.

Mercredi, la légende du rap Eminem était présent aux côtés de Barack Obama à Detroit pour encourager la démocrate candidate, l'ex-président entonnant même au micro quelques verses de Lose Yourself, l'un des titres phare du rappeur de Detroit. Vendredi, ce sera au tour de la superstar Beyoncé de la rejoindre lors d'un meeting au Texas.

Pas de stars pour Trump

En face, Donald Trump s'est entouré de beaucoup moins de célébrités. De nombreux artistes l'ont menacé de poursuites s’il utilisait leurs œuvres dans ses meetings.

Il a toutefois pu s'appuyer sur Kid Rock et son univers "terroir"mélangeant rock et musique country.

Le candidat républicain puise sa popularité ailleurs, par exemple en déambulant seul sur scène sans dire un mot et en se balançant plus ou moins en rythme pendant une demi-heure. La seule star des meetings de Trump, c’est Trump.

