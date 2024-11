Elu 47ème président des Etats-Unis, Donald Trump signe un retour historique à la Maison Blanche

Donald Trump a réussi mercredi son pari de revenir à la Maison Blanche, une victoire sans appel,

A 11h44 (heure suisse), il cumulait un total de 276 grands électeurs contre 219 pour sa rivale démocrate Kamala Harris, au-delà donc du seuil de 270 requis pour remporter ce scrutin au suffrage indirect.

>> Voir les résultats de l'élection Etat par Etat : La carte des résultats en direct, Etat par Etat

Le come-back du républicain est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne a été marquée par deux tentatives d'assassinat, quatre inculpations et une condamnation au pénal.

Victoire nette et rapide

Comme en 2016, sa victoire a été nette et rapide, l'ancien président raflant les deux Etats disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en une poignée d'heures, avant que la Pennsylvanie ne lui serve de tremplin, et que le Wisconsin ne vienne enterrer les derniers espoirs de la vice-présidente.

Avant même que cette issue ne soit officielle — elle le sera le 6 janvier 2025, à l'issue du décompte officiel des votes des grands électeurs de mi-décembre —, le républicain a reçu une pluie de félicitations de responsables étrangers.

>> Lire les réactions dans cet article : Entre félicitations et interrogations pour l'avenir, les réactions après le "retour historique" de Donald Trump

L'ancien homme d'affaires devient le deuxième président américain de l'histoire à remporter deux mandats non-consécutifs, après Grover Cleveland, qui a dirigé le pays entre 1885 et 1889, puis entre 1893 et 1897.

Au plus près des difficultés des Américains

Après avoir quitté la Maison Blanche dans le chaos il y a quatre ans, sans reconnaître sa défaite face à Joe Biden, Donald Trump est parvenu mercredi, comme en 2016, à convaincre les Américains qu'il comprenait leurs difficultés du quotidien mieux que personne. Ou, en tout cas, mieux que Kamala Harris qui a mené une campagne éclair après le retrait spectaculaire de Joe Biden.

Dans son discours de victoire, Donald Trump, qui prêtera serment le 20 janvier, a lancé un appel à l'"unité", exhortant les Américains à mettre "les divisions des quatre dernières années derrière nous".

Le plus vieux président

Peu de détails ont filtré sur le casting de la future administration Trump. A une exception notable: l'ancien président a déclaré qu'il confierait la responsabilité d'un large audit de l'Etat américain au milliardaire Elon Musk, qui a dépensé plus de 110 millions de dollars de sa fortune pour la campagne du républicain.

En élisant Donald Trump, les Américains ont décidé de placer aux commandes de la première puissance mondiale un homme de 78 ans, qui deviendra en janvier le plus vieux président des Etats-Unis à prêter serment.

Par ailleurs, Donald Trump doit être fixé sur sa peine le 26 novembre, dans une affaire de paiements dissimulés à une star de films pornographiques. Il est encore trop tôt pour dire quel effet son élection aura sur ses tourments judiciaires, lui qui risque la prison dans plusieurs affaires.

juma avec afp