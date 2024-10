Donald Trump veut "un pouvoir sans limites", accuse Kamala Harris

La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris a promis mardi d'écrire un "nouveau chapitre", tout en livrant un sévère réquisitoire contre Donald Trump lors de son dernier discours de campagne à Washington.

A une semaine de l'élection peut-être la plus indécise et la plus tendue de l'histoire des Etats-Unis, la vice-présidente démocrate a dépeint l'ancien président républicain sous les traits les plus sombres, en homme "instable, obsédé par la vengeance, rongé par le ressentiment et en quête d'un pouvoir sans limites".

La vice-présidente sortante s'exprimait lors d'un rassemblement en plein air organisé à l'endroit où Donald Trump s'était adressé à ses partisans le 6 janvier 2021 avant qu'ils ne mènent un assaut au Capitole pour tenter d'empêcher la certification de l'élection remportée par Joe Biden.

"Nous savons qui est Donald Trump"

"Nous savons qui est Donald Trump", a déclaré Kamala Harris, ajoutant que l'ancien président "(avait) envoyé une foule armée" au Capitole tenter d'empêcher le vice-président républicain Mike Pence et le Congrès de certifier la victoire électorale du candidat démocrate Joe Biden.

"Il s'agit d'une personne instable, obsédée par la vengeance, rongée par les griefs et à la recherche d'un pouvoir sans entrave", a-t-elle dit.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Kamala Harris a aussi essayé de peindre une vision optimiste et apaisée pour la première puissance mondiale, "assez grande pour contenir tous nos rêves, assez forte pour résister aux fractures et aux divisions, assez intrépide pour imaginer un avenir plein de promesses."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

"Battons-nous pour ce beau pays"

Quand Donald Trump projette une vision noire d'un pays en déclin, selon lui envahi par les migrants, la vice-présidente a lancé: "Battons-nous pour ce beau pays, et dans sept jours, nous avons le pouvoir. Chacun d'entre vous a le pouvoir de tourner la page et d'écrire le prochain chapitre de la plus extraordinaire histoire jamais contée."

La campagne de la candidate démocrate a estimé que plus de 75'000 personnes avaient participé à ce qu'elle a décrit comme l'ultime discours prononcé par Kamala Harris avant le scrutin du 5 novembre.

>> Lire aussi : A huit jours de la présidentielle américaine, la campagne reprend à couteaux tirés

Les deux candidats sont au coude-à-coude dans les intentions de vote, notamment dans les sept Etats dits "pivot" ("Swing States"), considérés comme décisifs pour l'élection.

>> Lire aussi : Ces sept Etats qui vont faire basculer l'élection présidentielle américaine

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

cab avec les agences