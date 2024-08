Des sondages favorables à Kamala Harris dans certains Etats-clé, mais Trump reste "favori"

De nouveaux sondages publiés samedi aux Etats-Unis donnent Kamala Harris gagnante face à Donald Trump dans trois Etats clés, inversant la tendance de ces derniers mois. L'ex-président controversé reste toutefois favori pour briguer un nouveau mandat.

Ces sondages réalisés par le New York Times et le Siena College donnent l'actuelle vice-présidente devant son rival républicain pour l'élection de novembre avec 50% des intentions de vote contre 46% dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, trois Etats importants du Midwest, ces fameux Swing states dans lesquels peut se jouer toute l'élection présidentielle.

Les personnes interrogées dans ces sondages considèrent globalement Kamala Harris comme plus intelligente et dotée d'un "meilleur profil" pour gouverner le pays. Toutefois, les mêmes sondages indiquent qu'une majorité dit préférer Donald Trump sur les sujets de l'économie et de l'immigration.

Trump toujours favori à l'échelon fédéral

Depuis l'annonce du retrait de Joe Biden, la campagne des républicains bat de l'aile face au nouvel élan démocrate. L'annonce mardi de la nomination du gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier de Kamala Harris semble également avoir galvanisé les démocrates.

L'équipe de campagne du candidat républicain a d'ores et déjà remis en cause la fiabilité de ces sondages, qu'elle accuse d'être publiés "avec l'intention et le but évidents de faire baisser le soutien" à Donald Trump.



Les sondages avaient sous-estimé en 2016 le soutien dont bénéficiait Donald Trump. Et l'avance de Kamala Harris se situe dans la marge d'erreur moyenne de 4,5 points. Ainsi, les observateurs avertissent que les démocrates ne devraient pas faire preuve d'un trop grand optimiste, Donald Trump restant encore globalement favori dans les sondages au niveau national.

ats/jop