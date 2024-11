Comment les Etats américains ont changé de camp au fil des décennies

Les "swing states", ces Etats qui font basculer l'élection présidentielle aux Etats-Unis, sont au coeur de la campagne. Mais les forces politiques ont beaucoup évolué au fil du temps. Retour historique avec notre infographie interactive à quelques jours du vote.

Quelques milliers de voix pourraient décider du résultat de l'élection américaine mardi prochain. Tous les yeux sont rivés sur une poignée d'Etats, où l'écart entre démocrates et républicains reste très serré.

En 2016, le républicain Donald Trump avait pris le pouvoir après avoir séduit, de peu, la Floride, le Michigan et la Pennsylvanie. Quatre ans plus tard, les démocrates et Joe Biden avaient retrouvé la Maison Blanche en récupérant le Michigan, la Pennsylvanie et l'Arizona.

La liste de ces Etats clés et les forces politiques ont beaucoup évolué au fil des décennies. Certains bastions d'aujourd'hui, comme la Californie, votaient pour l'autre camp. Et quelques candidats ont écrasé leurs opposants, raflant quasiment tous les Etats.

Découvrez sur notre infographie comment les soutiens aux deux grands partis ont évolué depuis 1952.

Valentin Tombez