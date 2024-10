A huit jours de la présidentielle américaine, la campagne reprend à couteaux tirés

Kamala Harris et Donald Trump repartent lundi à la chasse de la moindre voix pour faire la différence dans leur duel à couteaux tirés pour la Maison Blanche, marqué par une nouvelle polémique. Dimanche, les deux candidats ont fait campagne à Philadelphie et à New York.

Plus de 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée pour ce scrutin qui s'annonce comme le plus serré de l'histoire moderne des Etats-Unis, et qui tient les diplomaties du monde en haleine, alors que les guerres font rage en Ukraine et au Proche-Orient.

Le président Joe Biden lui-même va voter lundi, selon la Maison Blanche.

Au niveau national comme pour les sept Etats les plus disputés qui décideront de ce scrutin au suffrage universel indirect, les sondages (>> voir l'encadré) donnent toujours au coude-à-coude la candidate démocrate Kamala Harris, 60 ans, qui deviendrait la première femme noire présidente des Etats-Unis, et Donald Trump, 78 ans, candidat pour la troisième fois à la Maison Blanche, qu'il a quittée dans le chaos en 2021.

Les candidats sur le terrain lundi

Chacun d'entre eux retourne sur le terrain lundi dans ces Etats-clés. Kamala Harris ira dans le Michigan, où elle doit faire face à la colère d'une partie de l'importante communauté américano-arabe contre le soutien des Etats-Unis à Israël dans ses guerres à Gaza et au Liban.

De son côté, Donald Trump sera en Géorgie, où il doit s'adresser à une assemblée de pasteurs et de chefs religieux avant de tenir un meeting à Atlanta. Le républicain a pu compter sur le soutien des chrétiens évangéliques pour booster sa campagne, lui qui avait fait nommer trois juges très conservateurs à la Cour suprême durant son mandat à la Maison Blanche, contribuant ainsi à la fin de la garantie du droit à l'avortement au niveau fédéral.

Kamala Harris, qui a fait de la défense du droit des femmes à disposer de leur corps l'une de ses priorités de campagne, devrait probablement inclure ce thème dans le "réquisitoire final" qu'elle compte prononcer mardi contre Donald Trump, dans une allocution à quelques encablures de la Maison Blanche, là où Donald Trump avait harangué ses partisans le 6 janvier 2021, juste avant qu'ils n'attaquent le Capitole.

L'ancien président américain et candidat républicain à l'élection présidentielle Donald Trump a tenu un meeting au Madison Square Garden, à New York. [KEYSTONE - SARAH YENESEL]

Des insultes racistes et misogynes

Dimanche, Donald Trump a rempli de casquettes rouges le légendaire Madison Square Garden de New York, où il s'est présenté en sauveur des Etats-Unis "détruits" par Kamala Harris. Son meeting a été marqué par des insultes à l'égard des Portoricains qui ont provoqué une polémique.

Parmi les chauffeurs de salle, entre Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, le catcheur Hulk Hogan ou l'ancien animateur ultraconservateur de Fox News Tucker Carlson, un humoriste, Tony Hinchcliffe, s'est distingué en comparant l'île de Porto Rico, un territoire appartenant aux Etats-Unis, à "une île flottante d'ordures au milieu de l'océan".

La séquence a rapidement été dénoncée sur les réseaux sociaux, notamment par l'équipe de campagne de Kamala Harris, qui venait de se rendre dimanche dans un restaurant portoricain de Philadelphie, où cette communauté est implantée. Et plusieurs stars nées sur l'île, comme le prince du reggaeton Bad Bunny et Ricky Martin, ont montré leur soutien à Kamala Harris en relayant des vidéos de la démocrate sur Instagram.

La candidate démocrate a également été moquée pour son identité multiraciale. La vice-présidente a été qualifiée d'individu à bas QI, des commentaires renvoyant aux stéréotypes racistes sur les personnes noires aux Etats-Unis, mais aussi comparée à une prostituée tenue par des maquereaux.

Blagues racistes, commentaires misogynes et moqueries: le camp Trump attaque tous azimuts lors d'un meeting à New York

Un double standard dénoncé

De son côté, Kamala Harris a visité des quartiers de Philadelphie, la grande ville de l'Etat-clé de Pennsylvannie. La démocrate a notamment participé à un culte dans une petite église de la communauté noire et fait un stop chez le barbier du coin, avant de donner un meeting dans une salle de basketball.

Les militants n'ont pas affiché de doutes sur la stratégie de Kamala Harris et son discours alarmiste sur Donald Trump. "Elle détaille ses positions. Elle dit avec force ce qu'elle pense à propos des droits des femmes, de l'économie, de l'immigration. Il est difficile de penser que Donald Trump a de quelconques propositions. Lui peut être sans loi; elle doit être sans défaut", fustige au micro de la RTS Sofia, une militante rencontrée à la sortie de l'église de quartier dans laquelle s'est rendue Kamala Harris.

Des militantes démocrates venues rencontrer la candidate à la présidentielle américaine Kamala Harris lors de sa visite à Philadelphie, en Pennsylvanie. [RTS - Alexandre Habay]

Un sentiment du deux poids deux mesures règne parmi ses partisans, notamment sur la question de la religion. "Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une personne de foi quand vous avez été trois fois adultère et couché avec une star du porno pendant que votre femme portait votre enfant. Vous ne pouvez pas prétendre que vous voulez nourrir les pauvres quand vous souhaitez couper dans le système de santé et dans l'aide alimentaire. Et vous ne pouvez pas être pro-vie alors que vous êtes pro-armes à feu et que des enfants meurent à l'école", énumère Patty, présente au meeting de la vice-présidente.

Sujets radio: Jordan Davis et Alexandre Habay

Texte web: iar avec agences