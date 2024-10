Un an après l'attaque menée par le Hamas, Israël combat sur plusieurs fronts 

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré lundi qu'Israël avait l'obligation de ramener ses otages, lors d'une cérémonie marquant le premier anniversaire du 7 octobre. "En ce jour, en ce lieu et dans de nombreux endroits de notre pays, nous nous souvenons de nos morts, de nos otages - que nous sommes obligés de ramener, et de nos héros tombés pour la défense de la patrie et du pays", a dit Benjamin Netanyahu lors de cette cérémonie à Jérusalem.

Au sein de la population, le sort des dizaines d'otages restant prisonniers à Gaza est dans tous les esprits. A Jérusalem, quelques manifestants se sont rassemblés devant la résidence de Benjamin Netanyahu pour critiquer sa politique.

"Nous sommes en train de changer la réalité de la sécurité régionale sur le terrain pour le bien de nos enfants, pour notre avenir, et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de 7-Octobre, plus jamais", a encore déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une réunion du gouvernement lundi, selon un communiqué de ses services après avoir fait référence aux "sept fronts" auquel fait face selon lui son pays (Gaza, Cisjordanie, Liban, Syrie, Iran, Yémen et Irak).