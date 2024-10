Trois hôpitaux libanais hors service après des frappes israéliennes à proximité

Avant la fermeture totale du point de passage de Rafah par l’armée israélienne, des milliers de Palestiniens sont parvenus à sortir de la bande de Gaza pour trouver refuge en Egypte. Installés au Caire, la grande majorité de ces familles survivent sans permis de résidence, piégées dans un pays qui ne leur offre aucun avenir. Les autorités égyptiennes n'ont prévu de leur côté aucun programme d'accueil spécifique pour ces milliers de familles.

"Vivre ici légalement ou illégalement, cela ne change pas grand-chose pour moi aujourd'hui", témoigne une Gazaouie dans Tout un monde. "On ne peut pas avoir de projets pour le futur. On ne sait pas ce qu'on va devenir. On est coincés ici en Egypte".

Après que sa maison a été détruite par un bombardement à Gaza, elle est restée plusieurs mois dans un camp de déplacés de Rafah. Les autorités égyptiennes n'ont accordé que des visas de quelques semaines aux réfugiés gazaouis. Elle se trouve donc désormais en situation irrégulière dans le pays et ne peut pas inscrire sa fille à l'école ou la faire soigner dans les hôpitaux publics.

"Si la guerre s'arrête, on espère que ceux qui décident pour nous auront quelque chose à nous proposer", dit-elle. "Je ne pense pas à mon avenir pour le moment, parce que mon mari est encore à Gaza. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre et surtout que la guerre va s'arrêter et on verra alors.