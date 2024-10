Nouvelles frappes sur Beyrouth, six morts dans un raid israélien au centre de la capitale

L'Iran frappera "toutes les infrastructures" d'Israël s'il est attaqué en riposte à ses lancements de missiles mardi, a averti le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général de division Mohammad Bagheri.

"Si le régime sioniste, qui est devenu fou, n'est pas contrôlé par ses soutiens américain et européen et veut poursuivre ses crimes ou agir contre notre souveraineté et notre intégrité territoriale, l'opération comme celle de ce soir (mardi) sera répétée avec une plus grande intensité et toutes les infrastructures du régime seront visées", a déclaré le général Bagheri à la télévision d'Etat iranienne.