Les Libanais de Suisse dénoncent une position trop passive du Conseil fédéral

Les Libanais de Suisse dénoncent une position trop passive du gouvernement face à l’escalade militaire au Liban. Dans une lettre envoyée jeudi à Berne et que s'est procurée la RTS, les signataires exigent plusieurs mesures: s'engager plus activement pour mettre en place le respect du droit humanitaire, dénoncer plus activement le fait que les civils sont impactés et débloquer des fonds pour le Liban.

La Suisse n’est pourtant pas restée inactive. Elle vient de proposer une aide de 7 millions de francs supplémentaires d’aide humanitaire pour le Liban et la Syrie et a appelé toutes les parties au Proche-Orient a cessé les hostilités. Insuffisant pour les signataires.

Le Département fédéral des Affaires étrangères confirme avoir reçu la missive. Il prévoit d’y répondre prochainement.