Les Etats-Unis frappent le Yémen avec des bombardiers furtifs B-2

Le gouvernement israélien ainsi que les soutiens d'Israël en France ont vivement réagi à des propos du président français Emmanuel Macron, qui a rappelé qu'Israël devait son existence à une résolution de l'ONU. En réponse, Benjamin Netanyahu a estimé mardi soir que son pays existait à la faveur de "la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance" de 1948. "C'est une partie de la vérité", commente Jacques Ehrenfreund, professeur d'histoire des Juifs et du judaïsme à la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, mercredi soir dans l'émission Forum.

Il rappelle que la résolution de l'ONU de novembre 1947 institue la fameuse "solution à deux Etats", avec un partage de la Palestine mandataire en un pays à majorité arabe et un autre à majorité juive. "À l'époque, l'agence juive accepte ce plan de partage et la partie arabe le refuse, pour des raisons qu'il est facile de comprendre. Suite à ce désaccord, l'Etat d'Israël se déclare lui-même et immédiatement s'enclenchera la guerre avec une grande partie du monde arabe."

Toutefois, "il faut rappeler que le lien entre les Juifs et l'espace géographique et cet espace géographique en Palestine est très ancien, qui à lui seul ne suffisait pas à la mise en place d'un Etat, mais dont on ne peut pas nier la profondeur", poursuit-il. Ainsi, selon lui, ce qui a suscité la colère de Benjamin Netanyahu, "ce n'est pas le rappel, c'est l'injonction au rappel, comme si le Premier ministre israélien avait pu oublier une telle chose". Pour l'historien des religions, Benjamin Netanyahu l'a sans doute interprété comme une "minoration du lien historique" entre les Juifs et la Palestine.