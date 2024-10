Le Hezbollah menace Israël de nouvelles attaques après le tir meurtrier sur une base militaire

Plusieurs secouristes de la Croix-Rouge libanaise ont été blessés dimanche dans une frappe israélienne sur une maison dans le sud du Liban où ils effectuaient une mission avec des casques bleus des Nations unies.

"Alors que l'équipe cherchait des victimes à secourir, la maison a été frappée pour la seconde fois, causant des commotions aux secouristes et des dégâts sur deux ambulances", indique l'organisation. Cette équipe, ajoute-t-elle, "avait été envoyée (...) en coordination avec la Force intérimaire des Nations unies (Finul) déployée dans le sud du Liban, quotidiennement bombardé par l'aviation israélienne.

La Croix-Rouge libanaise dénonce un acte "inacceptable". Sa porte-parole à Beyrouth, Mey Al Sayegh, appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire. "Ce n'est pas acceptable. Les travailleurs humanitaires doivent être protégés. Il y a des règles simples en temps de guerre et elles doivent être respectées!", insiste-t-elle dans La Matinale lundi.

Et d'ajouter: "Depuis le début de l'escalade du conflit, nous avons appelé à la protection de nos travailleurs, à un accès plus sûr aux zones de conflit et sans restriction pour qu'ils puissent faire leur devoir. Et, évidemment, nous ne souhaitons pas assister à la même situation qu'à Gaza, où nous avons perdu 19 personnes et deux autres en Cisjordanie".