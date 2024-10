La Finul accuse l'armée israélienne d'avoir visé son QG dans le sud du Liban, blessant deux Casques bleus

Bombardements de terres agricoles, récoltes impossibles à cause des combats: la guerre au Liban ressemble de plus en plus à celle à Gaza. L'ONU et ses partenaires peuvent pour le moment distribuer environ 200'000 repas chauds par jour aux Libanais déplacés par les bombardements israéliens. Ce chiffre est loin de l'objectif d'une assistance pour un million de personnes.

Le Liban est le pays qui a la plus grande surface de terres arable de tout le Moyen-Orient. Pendant des décennies, c’est l’agriculture qui a d’ailleurs tiré l’économie libanaise. Mais faute d’investissement, le secteur ne représente plus que 3,5% du PIB.

Des humanitaires de l'ONU ont appelé mardi à une action urgente pour mettre fin à l'escalade au Liban. [Anadolu via AFP - HASAN ZAAIN]

Près de 2000 hectares brûlés

La plaine de la Bekaa, à l’est, et le Sud-Liban, font partie des régions les plus productives, mais ce sont aussi les plus bombardées, a expliqué Matthew Hollingworth, directeur du PAM à Beyrouth, mercredi dans La Matinale.

"Dans le Sud-Liban, on ne récoltera ni les olives, ni les bananes, ni les agrumes cette année. Les légumes sont en train de pourrir sur place dans les champs. Le pays est déjà dépendant des importations pour se nourrir. Et là, la sécurité alimentaire est encore plus fragilisée parce que ce que le Liban pourrait produire est en train d’être décimé".

Au total, près de 2000 hectares ont été brûlés, 12'000 abandonnés. C’est quasiment l’équivalent de toute la production agricole du canton de Genève. Les milliers d’agriculteurs qui ont fui ne savent pas quand ils pourront retourner dans leurs exploitations, ni ce qu’ils y trouveront. A cause des restes explosifs et de la pollution, les champs pourraient ne plus être utilisables avant plusieurs années.