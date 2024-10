L'armée libanaise a riposté à des tirs israéliens pour la première fois depuis un an

Le bilan annuel des femmes et enfants tués par Israël à Gaza dépasse celui de tous les autres conflits depuis 20 ans, révèle une nouvelle étude d'Oxfam. Selon l'ONG plus de 6000 femmes et 11'000 enfants sont morts depuis le 7 octobre dernier. "On parle vraiment des victimes directement tuées par des tirs de balles ou de bombes", précise Louis-Nicolas Jandeaux, responsable humanitaire d'Oxfam France, dans La Matinale de la RTS.

Selon lui, le bilan pourrait toutefois être bien plus lourd, "compte tenu de tous les impacts indirects du conflit". "On sait qu'aujourd'hui ces chiffres sont sans doute très largement sous-estimés, parce qu'ils ne prennent pas en compte les milliers de personnes disparues, les personnes qui sont sans doute encore sous les décombres, mais également toutes les victimes de maladies, de la faim, etc.", dit-il.