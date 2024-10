L'armée israélienne lance des opérations contre le Hezbollah dans le sud-ouest du Liban

L'ONU et ses partenaires peuvent pour le moment distribuer environ 200'000 repas chauds par jour aux Libanais déplacés par les bombardements israéliens. Ce chiffre est loin de l'objectif d'une assistance pour un million de personnes.

Si le Programme alimentaire mondial (PAM) avait anticipé une possible détérioration sécuritaire, la dimension des destructions et la rapidité de l'augmentation des déplacements sont "énormes", a dit mardi à la presse à Genève son responsable au Liban, Matthew Hollingworth. L'agence onusienne peut distribuer 150'000 repas par jour et des rations pour cinq jours sont également offertes aux déplacés. Auxquels s'ajoutent 50'000 repas environ donnés par des partenaires.