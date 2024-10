L'armée israélienne fait état de 50 projectiles tirés depuis le Liban durant la nuit

Emmanuel Macron a rappelé mardi, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la détermination de la France à éviter un embrasement au Proche-Orient, rapporte mercredi la présidence française.

Le chef de l'Etat a "condamné les attaques du Hezbollah contre le territoire israélien" et réitéré "l'engagement de la France pour la sécurité d'Israël", est-il précisé dans le communiqué.

Il a toutefois condamné "les frappes indiscriminées israéliennes qui ne font qu'alourdir un bilan humain déjà insupportable, à Gaza comme au Liban".

Emmanuel Macron a redit à Benjamin Netanyahu "la nécessité absolue de conclure un cessez-le-feu sans plus attendre au Liban" et a rappelé qu'un cessez-le-feu à Gaza "devait être conclu au plus vite".

Le chef de l'Etat a également fait part de son indignation après que des membres de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été blessés par les forces israéliennes et "a demandé à Israël de mettre fin à ces ciblages injustifiables".