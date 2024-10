L'armée israélienne fait état de 320 projectiles tirés par le Hezbollah durant Yom Kippour

L'Aviation civile iranienne a de facto interdit aux passagers de transporter à bord des bipeurs et talkies-walkies, a annoncé l'agence de presse Isna, après la vague d'explosions au Liban de ces petits boîtiers, imputée à Israël.

Le 17 septembre dernier, des explosions simultanées de bipeurs utilisés par des membres du Hezbollah ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés au Liban. Les bipeurs et talkies-walkies permettent de recevoir messages et alertes sonores en utilisant leur propre fréquence radio, hors réseaux de téléphonie mobile, sans risquer d'être écouté.

Emirates, la plus importante compagnie aérienne du Moyen-Orient, avait pris une décision similaire début octobre.