L'armée israélienne dit "encercler" Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza

Un homme, se présentant comme un journaliste, a tenté de s'immoler samedi à Washington en signe de protestation contre l'offensive israélienne à Gaza, lors d'une des manifestations pro-palestiniennes ayant mobilisé des milliers de personnes aux Etats-Unis, ont constaté des journalistes de l'AFP.

A Washington, plus d'un millier de manifestants en colère, brandissant des drapeaux palestiniens et libanais, se sont rassemblés devant la Maison Blanche, beaucoup exigeant la fin de l'aide militaire américaine à son allié stratégique Israël.

Près de deux heures après le début de la manifestation, un homme s'est approché et a tenté de s'immoler par le feu. Il a réussi à s'enflammer le bras gauche avant que des passants et des policiers ne l'arrosent d'eau et parviennent à éteindre les flammes à l'aide de keffiehs, les écharpes traditionnelles palestiniennes.