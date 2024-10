L'armée israélienne dit avoir "éliminé" le chef du gouvernement du Hamas il y a trois mois

Une frappe israélienne sur un centre de secours du Hezbollah au cœur de Beyrouth a fait sept morts jeudi avant l'aube, selon un nouveau décompte des services de secours du Hezbollah. Un premier bilan du ministère de la Santé libanais et d'une source proche du mouvement islamiste faisait état de six morts. Il s'agit de la deuxième frappe visant l'intérieur de la capitale cette semaine.

La frappe a atteint le "centre de protection civile" du Hezbollah à Bachoura, un quartier densément peuplé à majorité chiite, situé juste à côté du centre commercial de Beyrouth et non loin du siège du gouvernement, selon le mouvement pro-iranien.

Le raid a fait "deux morts sur le coup" et "le nombre de morts a grimpé à six après que quatre blessés ont succombé à leurs blessures", a indiqué le ministère. Sept autres blessés ont été transférés vers des hôpitaux, avait indiqué plus tôt ministère de la Santé libanais.

Des journalistes de l'AFP à Beyrouth ont entendu une explosion et rapporté que certains immeubles avaient tremblé, avant que des ambulances ne se dirigent vers le lieu visé.