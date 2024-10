Israël décidera de sa riposte en fonction de son "intérêt national"

L’armée israélienne poursuit inlassablement son offensive sur la bande de Gaza, désormais coupée en deux. Depuis plusieurs jours, elle se concentre et cible le nord de l’enclave, où vivent encore près de 400'000 personnes, selon l’ONU.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la cour de l’un des derniers hôpitaux encore fonctionnels a été visée, alors que des dizaines de familles déplacées y avaient trouvé refuge.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des tentes en feu et des civils piégés par les flammes. Au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs autres gravement brûlées.

Israël affirme que cet hôpital servait de cache d’armes pour le Hamas, tout comme l’école de l’ONU ciblée un peu plus tôt.

L'objectif d'Israël devient de plus en plus clair: vider le nord de Gaza de ses habitants pour en prendre le contrôle total et établir une immense zone tampon entre le reste de l’enclave palestinienne et Israël.