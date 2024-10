Israël commémore le premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre

Lors des massacres du 7 octobre, le Hamas avait kidnappé et emmené à Gaza 251 personnes. Un an plus tard, le Hamas retiendrait toujours 64 captifs vivants. Depuis un an, leurs familles s’accrochent aux rares preuves de vie et se battent inlassablement pour leur libération. C’est le cas de Michael Levy, dont le frère Or a été enlevé au festival de musique Nova dans le sud d’Israël.

>> Ecouter le témoignage de Michael Levy : AP Photo - Ohad Zwigenberg Les familles d'otages israéliens attendent depuis un an de revoir leur(s) proche(s) disparu(s) / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:23